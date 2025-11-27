सिलिकॉन के लड्डू गोपाल घर में लाना सही या गलत? शास्त्रीय नजरिए से जानिए सच्चाई

सिलिकॉन या प्लास्टिक के लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें? शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं हैं कि भगवान की प्रतिमाओं को अलग-अलग धातु से बनाकर उन्हें बाजार में लेकर घूमें, सेल्फी लें या रिल्स बनाए जिससे प्रसिद्धि मिल जाएं.