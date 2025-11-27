हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मसिलिकॉन के लड्डू गोपाल घर में लाना सही या गलत? शास्त्रीय नजरिए से जानिए सच्चाई

सिलिकॉन के लड्डू गोपाल घर में लाना सही या गलत? शास्त्रीय नजरिए से जानिए सच्चाई

Silicon Laddu Gopal: हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा का काफी महत्व है. बदलते समय के साथ लोग सिलिकॉन के लड्डू गोपाल को खरीद रहे हैं. जानिए सिलिकॉन के लड्डू गोपाल को खरीदें या नहीं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Nov 2025 03:52 PM (IST)
Silicon Laddu Gopal: हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा का काफी महत्व है. बदलते समय के साथ लोग सिलिकॉन के लड्डू गोपाल को खरीद रहे हैं. जानिए सिलिकॉन के लड्डू गोपाल को खरीदें या नहीं?

सिलिकॉन लड्डू गोपाल की सच्चाई

1/5
आज कल कई लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं, उनकी श्रद्धा भाव के साथ सेवा करते हैं. भक्ति के इसी ट्रेंड को देखते हुए मार्केट में सिलिकॉन के लड्डू गोपाल भी बिक रहे हैं. जो दिखने में काफी आकर्षक होते हैं.
आज कल कई लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं, उनकी श्रद्धा भाव के साथ सेवा करते हैं. भक्ति के इसी ट्रेंड को देखते हुए मार्केट में सिलिकॉन के लड्डू गोपाल भी बिक रहे हैं. जो दिखने में काफी आकर्षक होते हैं.
2/5
सिलिकॉन या प्लास्टिक के लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें? शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं हैं कि भगवान की प्रतिमाओं को अलग-अलग धातु से बनाकर उन्हें बाजार में लेकर घूमें, सेल्फी लें या रिल्स बनाए जिससे प्रसिद्धि मिल जाएं.
सिलिकॉन या प्लास्टिक के लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें? शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं हैं कि भगवान की प्रतिमाओं को अलग-अलग धातु से बनाकर उन्हें बाजार में लेकर घूमें, सेल्फी लें या रिल्स बनाए जिससे प्रसिद्धि मिल जाएं.
3/5
सिलिकॉन या प्लास्टिक से बने लड्डू गोपाल बेशक दिखने में आकर्षिक लग सकते हैं, लेकिन इसकी जगह धातु से बने लड्डू गोपाल को ही खरीदें. भक्ति मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था का विषय है.
सिलिकॉन या प्लास्टिक से बने लड्डू गोपाल बेशक दिखने में आकर्षिक लग सकते हैं, लेकिन इसकी जगह धातु से बने लड्डू गोपाल को ही खरीदें. भक्ति मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था का विषय है.
4/5
घर में लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए सबसे बेहतर अष्टधातु, पंचधातु, पीतल और काले पत्थर या संगमरमर का ही इस्तेाल करें. प्लास्टिक या सिलिकॉन से बने लड्डू गोपाल की मूर्ति धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अशुद्ध मानी जाती है.
घर में लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए सबसे बेहतर अष्टधातु, पंचधातु, पीतल और काले पत्थर या संगमरमर का ही इस्तेाल करें. प्लास्टिक या सिलिकॉन से बने लड्डू गोपाल की मूर्ति धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अशुद्ध मानी जाती है.
5/5
शास्त्रों में कहीं भी सिलिकॉन के लड्डू गोपाल की पूजा करना वर्जित नहीं हैं, लेकिन अष्ट धातु या पारंपरिक रूप से बने पत्थर की मूर्तियां अधिक शुभ मानी जाती है. इसलिए रील्स के बहकावें में आकर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने से बचें.
शास्त्रों में कहीं भी सिलिकॉन के लड्डू गोपाल की पूजा करना वर्जित नहीं हैं, लेकिन अष्ट धातु या पारंपरिक रूप से बने पत्थर की मूर्तियां अधिक शुभ मानी जाती है. इसलिए रील्स के बहकावें में आकर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने से बचें.
Published at : 27 Nov 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
Hinduism Laddu Gopal

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
क्रिकेट
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Breaking News: Punjab के Phagwara में AAP के नेता घर पर फायरिंग | Punjab Crime | Firing
Breaking News: Hong Kong में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 55 लोगों की मौत | Fire News
Rohtak Basketball Pole Fell: नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन?
US Capital Shooting:व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, हमलावर रहमानुल्लाह कई अमेरिकी एजेंसियों से जुड़ा था
Rohtak Basketball Pole Fell: Hardik के परिवार से मिलने CM Bhagwant Mann आज जाएंगे रोहतक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
सिद्धारमैया कैंप में फूट? 'डीके शिवकुमार स्वीकार अगर...', मुख्यमंत्री के करीबी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
'तेरे इश्क में' का फर्स्ट रिव्यू, 2025 की बेस्ट इमोशनल कॉमेडी है धनुष-कृति की फिल्म
क्रिकेट
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
'हमनें अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...', शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत ने मांगी माफी, शेयर किया मैसेज
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
नौकरी
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
इस राज्य में पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
हेल्थ
ABHA Card: आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
आभा कार्ड में किन-किन बीमारियों की रखी जाती है डिटेल, डॉक्टरों को किन बातों की तुरंत मिल जाती है जानकारी?
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget