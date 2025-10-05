मां लक्ष्मी की पूजा के लिए एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें. प्रतिमा के सामने मां लक्ष्मी को फल, लाल फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, रोली और खीर का भोग अर्पित करें. गणेश जी और मां लक्ष्मी का आवाहन करें. साथ ही खीर, सफेद फूल, पीली कौड़ियां, लौंग, इलायची और पान अर्पित करें.