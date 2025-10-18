कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है. यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें. आप घर में भी गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. प्रतिदिन तुलसी को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें. तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है. भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर तुलसी सहित उनकी पूजा अवश्य करें.