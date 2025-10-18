हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलKartik Puja: कार्तिक मास में आप चाहते हैं पापों से मुक्त होना, करें ये काम

Kartik Puja: कार्तिक मास में आप चाहते हैं पापों से मुक्त होना, करें ये काम

Kartik Puja: कार्तिक मास में पापों से मुक्ति पाने के लिए स्वच्छता, धर्म, दान-पुण्य और भगवान की भक्ति पर ध्यान दें. सत्संग और सत्कर्म से जीवन में शांति और मंगल आएगा.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 18 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Kartik Puja: कार्तिक मास में पापों से मुक्ति पाने के लिए स्वच्छता, धर्म, दान-पुण्य और भगवान की भक्ति पर ध्यान दें. सत्संग और सत्कर्म से जीवन में शांति और मंगल आएगा.

कार्तिक मास में पाप मुक्ति उपाय

1/7
हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र माना गया है. इस पावन माह में पूजा, दान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की कथा-आराधना का विशेष महत्व होता है. यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है. आइए जानते हैं कि किन उपायों से आप पाप से मुक्ति पा सकते हैं-
हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र माना गया है. इस पावन माह में पूजा, दान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की कथा-आराधना का विशेष महत्व होता है. यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है. आइए जानते हैं कि किन उपायों से आप पाप से मुक्ति पा सकते हैं-
2/7
कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है. यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें. आप घर में भी गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. प्रतिदिन तुलसी को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें. तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है. भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर तुलसी सहित उनकी पूजा अवश्य करें.
कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है. यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें. आप घर में भी गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. प्रतिदिन तुलसी को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें. तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है. भगवान विष्णु को तिल अर्पित कर तुलसी सहित उनकी पूजा अवश्य करें.
3/7
मान्यता है कि इसी समय भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
मान्यता है कि इसी समय भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
4/7
शास्त्रों में कार्तिक मास को दीपदान का महीना बताया गया है. रात के समय मंदिरों, चौराहों, पवित्र नदियों, तालाबों और तुलसी के नीचे दीप जलाना शुभ माना जाता है. पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने का भी विशेष महत्व है. ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है.
शास्त्रों में कार्तिक मास को दीपदान का महीना बताया गया है. रात के समय मंदिरों, चौराहों, पवित्र नदियों, तालाबों और तुलसी के नीचे दीप जलाना शुभ माना जाता है. पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने का भी विशेष महत्व है. ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है.
5/7
कार्तिक मास में सात्विक भोजन करना अत्यंत लाभदायक माना गया है. इस अवधि में मांस, मछली, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें. दूसरों की आलोचना या ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों से बचें और मन को शांत रखें.
कार्तिक मास में सात्विक भोजन करना अत्यंत लाभदायक माना गया है. इस अवधि में मांस, मछली, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें. दूसरों की आलोचना या ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों से बचें और मन को शांत रखें.
6/7
पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का वास माना गया है. कार्तिक मास में पीपल के नीचे दीप जलाने का विशेष महत्व होता है. ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं. उसे तीनों देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है.
पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का वास माना गया है. कार्तिक मास में पीपल के नीचे दीप जलाने का विशेष महत्व होता है. ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं. उसे तीनों देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है.
7/7
कार्तिक मास में श्रीमद्भागवत का पाठ करना शुभ माना जाता है. इस पवित्र समय में भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के स्तोत्रों का नियमित पाठ करें. साथ ही, “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” जैसे मंत्रों का जाप करने से मन को शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है.
कार्तिक मास में श्रीमद्भागवत का पाठ करना शुभ माना जाता है. इस पवित्र समय में भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के स्तोत्रों का नियमित पाठ करें. साथ ही, “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” जैसे मंत्रों का जाप करने से मन को शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है.
Published at : 18 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Kartik Month Hindu Rituals Kartik puja

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
शादी के बंधन में बंधी आमिर खान की ऑनस्क्रीन बेटी, जायरा वसीम ने पति संग शेयर की अपने निकाह की पहली तस्वीरें
शादी के बंधन में बंधी आमिर खान की ऑनस्क्रीन बेटी, जायरा वसीम ने शेयर की अपने निकाह की पहली तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
जनरल नॉलेज
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget