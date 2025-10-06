Choti Diwali 2025: छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में क्या अंतर है, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं ये दोनों दीपावली?

बड़ी दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उनकी खुशी में दीपक जलाकर स्वागत किया गया था और इसी खुशी में इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह एक पंच दिवसीय त्योहार है जिसका दूसरा नाम दीपोत्सव है.