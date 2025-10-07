एक्सप्लोरर
Karwa chauth: शादी से पहले क्या कोई करवा चौथ का व्रत रख सकता है?
Karwa chauth: कई लड़कियां शादी से पहले भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें अच्छा जीवनसाथी मिले. ये आस्था और सच्चे प्रेम पर भरोसे की एक खूबसूरत परंपरा है.
शादी से पहले करवा चौथ व्रत रखने का महत्व
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Oct 2025 01:47 PM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
ये हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहें, जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
लाइफस्टाइल
6 Photos
शरद पूर्णिमा पर आज भद्रा और पंचक का अशुभ साया, जानें चांद की रोशनी में कब रखें खीर
लाइफस्टाइल
7 Photos
शरद पूर्णिमा पर त्रैलोक्य भ्रमण पर निकलती हैं मां लक्ष्मी, रात में इन जगहों पर जलाएं दीप
लाइफस्टाइल
6 Photos
करवाचौथ पर पहननी है लाल साड़ी तो आलिया भट्ट वाले लुक आएंगे काम, कसम से आग लगा देंगी आप
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
बिहार
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग की थोड़ी देर में मुलाकात, नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी हलचल
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion