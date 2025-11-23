हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मAkshat Puja: पूजा में अक्षत का उपयोग क्यों अनिवार्य माना जाता है? जानिए अक्षत का महत्व

Akshat Puja: पूजा में अक्षत का उपयोग क्यों अनिवार्य माना जाता है? जानिए अक्षत का महत्व

Akshat Puja: हिंदू मान्यताओं में अक्षत यानी चावल को अत्यंत पवित्र माना जाता है. देवताओं की पूजा में इन्हें अर्पित करने की परंपरा प्राचीन है, और विश्वास है कि अक्षत के बिना पूजा अधूरी रहती है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 23 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Akshat Puja: हिंदू मान्यताओं में अक्षत यानी चावल को अत्यंत पवित्र माना जाता है. देवताओं की पूजा में इन्हें अर्पित करने की परंपरा प्राचीन है, और विश्वास है कि अक्षत के बिना पूजा अधूरी रहती है.

पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है अक्षत, जानिए अक्षत का महत्व

1/6
हिंदू धर्म में पूजा के समय चावल यानी अक्षत चढ़ाना बहुत पुराना और महत्वपूर्ण माना जाता है.विश्वास यह है कि अक्षत के बिना पूजा अधूरी रहती है.अक्षत का अर्थ होता है, जो टूटा न हो.इसलिए पूजा में पूरे और बिना टूटे चावल अर्पित किए जाते हैं ताकि पूजा पूर्ण और शुभ मानी जाए.
हिंदू धर्म में पूजा के समय चावल यानी अक्षत चढ़ाना बहुत पुराना और महत्वपूर्ण माना जाता है.विश्वास यह है कि अक्षत के बिना पूजा अधूरी रहती है.अक्षत का अर्थ होता है, जो टूटा न हो.इसलिए पूजा में पूरे और बिना टूटे चावल अर्पित किए जाते हैं ताकि पूजा पूर्ण और शुभ मानी जाए.
2/6
सफेद चावल को पवित्र माना जाता है.सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.भगवान की पूजा करते समय लोग चावल चढ़ाकर अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं.इसी कारण चावल का प्रयोग लगभग हर पूजा में देखा जाता है.
सफेद चावल को पवित्र माना जाता है.सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है.भगवान की पूजा करते समय लोग चावल चढ़ाकर अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं.इसी कारण चावल का प्रयोग लगभग हर पूजा में देखा जाता है.
3/6
धान के अंदर सुरक्षित रहने के कारण चावल को सबसे शुद्ध अनाज माना गया है.इसे जानवर या पक्षी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाते.पूजा में संकल्प लेते समय भी अक्षत का उपयोग होता है, क्योंकि अक्षत स्थिरता और एकाग्रता का संकेत माने जाते हैं.संकल्प के समय चावल का प्रयोग हमारे विचारों को मजबूत रखने की भावना से जुड़ा माना जाता है.
धान के अंदर सुरक्षित रहने के कारण चावल को सबसे शुद्ध अनाज माना गया है.इसे जानवर या पक्षी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाते.पूजा में संकल्प लेते समय भी अक्षत का उपयोग होता है, क्योंकि अक्षत स्थिरता और एकाग्रता का संकेत माने जाते हैं.संकल्प के समय चावल का प्रयोग हमारे विचारों को मजबूत रखने की भावना से जुड़ा माना जाता है.
4/6
पूजा में साफ, पूरे और बिना टूटे चावल का उपयोग अनिवार्य माना जाता है.टूटे हुए अक्षत चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता और देवता इससे प्रसन्न नहीं होते, ऐसी मान्यता है.इसलिए पूजा के लिए विशेष रूप से चुने हुए, स्वच्छ और पूर्ण चावल ही अर्पित किए जाते हैं.
पूजा में साफ, पूरे और बिना टूटे चावल का उपयोग अनिवार्य माना जाता है.टूटे हुए अक्षत चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता और देवता इससे प्रसन्न नहीं होते, ऐसी मान्यता है.इसलिए पूजा के लिए विशेष रूप से चुने हुए, स्वच्छ और पूर्ण चावल ही अर्पित किए जाते हैं.
5/6
हालांकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ देवताओं की पूजा में चावल चढ़ाए नहीं जाते.भगवान विष्णु और शालिग्राम की पूजा में चावल अर्पित करना वर्जित माना जाता है.उसी तरह हनुमान जी की पूजा में भी चावल नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि यह धार्मिक नियमों के विरुद्ध माना गया है.
हालांकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ देवताओं की पूजा में चावल चढ़ाए नहीं जाते.भगवान विष्णु और शालिग्राम की पूजा में चावल अर्पित करना वर्जित माना जाता है.उसी तरह हनुमान जी की पूजा में भी चावल नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि यह धार्मिक नियमों के विरुद्ध माना गया है.
6/6
भगवान शिव की पूजा में अक्षत चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि चावल पर हल्दी, कुमकुम या रंग लगा न हो.शिवजी को केवल साधारण, सफेद और बिना टूटे चावल ही अर्पित किए जाते हैं.इसलिए पूजा करते समय अक्षत की शुद्धता और पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
भगवान शिव की पूजा में अक्षत चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि चावल पर हल्दी, कुमकुम या रंग लगा न हो.शिवजी को केवल साधारण, सफेद और बिना टूटे चावल ही अर्पित किए जाते हैं.इसलिए पूजा करते समय अक्षत की शुद्धता और पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
Published at : 23 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Tags :
Worship Akshat Puja

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Air Pollution: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
वायु प्रदूषण: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने....
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
बॉलीवुड
सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'
सानिया मिर्जा ने करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी इसकी सलाह दूंगी'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IFFI GOA 2025, Bollywood से लेकर Global Cinema तक | Film बाजार Ft. Prakash Magdom
Trump Tariffs के बावजूद भारत के Export में बढ़ोतरी! अमेरिका को कितना फायदा? Paisa Live
New Rent Agreement 2025 | Tenants और Landlords के नए अधिकार और नियम | Paisa Live
Securities Market Code 2025: Share Market Investors के लिए बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव| Paisa Live
पलक झपकते ही मिट्टी में मिली Maulana Tauqeer Raza Khan की बिल्डिंग । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Air Pollution: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
वायु प्रदूषण: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने....
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
बॉलीवुड
सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'
सानिया मिर्जा ने करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी इसकी सलाह दूंगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
तीन साल बाद अचानक मालिक को मिला अपना खोया कुत्ता! वायरल वीडियो देख इंटरनेट ने बहाए आंसू
तीन साल बाद अचानक मालिक को मिला अपना खोया कुत्ता! वायरल वीडियो देख इंटरनेट ने बहाए आंसू
हेल्थ
Kidney Stones: सर्दियों में ये 6 काम किए तो किडनी में नहीं बनेगा स्टोन, डॉक्टर भी देते हैं सलाह
सर्दियों में ये 6 काम किए तो किडनी में नहीं बनेगा स्टोन, डॉक्टर भी देते हैं सलाह
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget