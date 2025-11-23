एक्सप्लोरर
Akshat Puja: पूजा में अक्षत का उपयोग क्यों अनिवार्य माना जाता है? जानिए अक्षत का महत्व
Akshat Puja: हिंदू मान्यताओं में अक्षत यानी चावल को अत्यंत पवित्र माना जाता है. देवताओं की पूजा में इन्हें अर्पित करने की परंपरा प्राचीन है, और विश्वास है कि अक्षत के बिना पूजा अधूरी रहती है.
पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है अक्षत, जानिए अक्षत का महत्व
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Tags :Worship Akshat Puja
धर्म
6 Photos
Akshat Puja: पूजा में अक्षत का उपयोग क्यों अनिवार्य माना जाता है? जानिए अक्षत का महत्व
धर्म
6 Photos
जॉब में आ रही बाधाएं होंगी दूर! इन मंत्रों के जाप से नौकरी में मिलेगा तेजी से प्रमोशन और सफलता
धर्म
6 Photos
केदारनाथ में तबाही मचाने वाली चट्टानें बनीं आस्था का केंद्र, 31 आकृतियों ने बढ़ाई श्रद्धा और रहस्य!
धर्म
5 Photos
अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण, जानिए गुजरात में बने विशेष ध्वज की खासियत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
वायु प्रदूषण: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
बॉलीवुड
सानिया मिर्जा ने करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी इसकी सलाह दूंगी'
Advertisement
धर्म
6 Photos
Akshat Puja: पूजा में अक्षत का उपयोग क्यों अनिवार्य माना जाता है? जानिए अक्षत का महत्व
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion