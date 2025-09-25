हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मShardiya Navratri 2025: नवरात्रि के बाद जौ का सही उपयोग कैसे करें? जानिए इसके हैरान कर देने वाले उपाय!

shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि शुरू होने के साथ घरों में जौ को भी उगाया जाता है. लेकिन नवरात्रि के बाद जौ का सही उपयोग कैसे करना है? यह बहुत कम लोगों को ही पता होता है? जानिए इसका सही उपयोग.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Sep 2025 03:47 PM (IST)
शारदीय नवरात्रि 2025 जौ का क्या करें?

शारदीय नवरात्री 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है. हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा का पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. क्योंकि यह समय आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बेहद खास होता है. नवरात्रि के दौरान ज्यादातर घरों में जौ को उगाया जाता है.
लेकिन नवरात्रि खत्म होने के बाद ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है कि, जौ का क्या करें? आज हम आपको यही बताएंगे कि नवरात्रि के बाद जौ का करना चाहिए?
शारदीय नवरात्रि के दौरान जौ बोने से घर में आर्थिक संपन्नता और समृद्धि आती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को अगर किसी बीमार व्यक्ति के पास रख दिया जाए तो उसे रोगों से छुटकारा मिलता है.
नवरात्रि के बाद आप जौ को पीले कपड़े में बांधकर इसे घर के मंदिर या पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं. ऐसा करने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी.
अगर आपको आए दिन धन से जुड़ी समस्या या आर्थित तंगी सताती है, तो नवरात्रि के बाद एक लाल कपड़े में जौ को बांधकर तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से आपके जीवन में धीरे-धीरे धन लाभ के योग बनते चले जाएंगे.
वही अगर आप घर में बोई हुई जौ को अष्टमी या नवमी तिथि के मौके पर हवन करते समय आहुति के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. इसके अलावा आप जौ को किसी नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं.
Published at : 25 Sep 2025 03:36 PM (IST)
Embed widget