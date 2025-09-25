शारदीय नवरात्री 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है. हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा का पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. क्योंकि यह समय आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बेहद खास होता है. नवरात्रि के दौरान ज्यादातर घरों में जौ को उगाया जाता है.