भारत के 6 प्रसिद्ध शनि मंदिर, जहां दर्शन से दूर होते हैं शनि दोष! देखें फोटो?

भारत के 6 प्रसिद्ध शनि मंदिर, जहां दर्शन से दूर होते हैं शनि दोष! देखें फोटो?

Famous Shani Temple in India: भारत में शनि देव को समर्पित कई प्रसिद्ध मंदिर हैं. इनमें महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर से लेकर दिल्ली का विशाल शनि धाम मंदिर भी शामिल है. 6 ऐसे शनि मंदिरों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Famous Shani Temple in India: भारत में शनि देव को समर्पित कई प्रसिद्ध मंदिर हैं. इनमें महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर से लेकर दिल्ली का विशाल शनि धाम मंदिर भी शामिल है. 6 ऐसे शनि मंदिरों के बारे में.

भारत में 6 प्रसिद्ध शनि मंदिर

1/6
तमिलनाडु में स्थित शनिश्वर भगवान मंदिर, भारत के प्रमुख नवग्रहों मंदिरों में से एक है. मान्यताओं के मुताबिक, यहां प्रार्थना करने से शनि दोष से मुक्ति मिलनी के साथ दुर्भाग्य और विपत्तियां दूर होती हैं. भक्तों का मानना है कि, नाल तीर्थम सरोवर में नहाने से पिछले जन्म के बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है.
तमिलनाडु में स्थित शनिश्वर भगवान मंदिर, भारत के प्रमुख नवग्रहों मंदिरों में से एक है. मान्यताओं के मुताबिक, यहां प्रार्थना करने से शनि दोष से मुक्ति मिलनी के साथ दुर्भाग्य और विपत्तियां दूर होती हैं. भक्तों का मानना है कि, नाल तीर्थम सरोवर में नहाने से पिछले जन्म के बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है.
2/6
मध्य प्रदेश का शनिचारा मंदिर देश के सबसे प्राचीन शनि मंदिरों में से एक है. माना जाता है कि, मंदिर में स्थापित शनिदेव की मूर्ति एक उल्कापिंड से निर्मित हुई थी, जो बहुत समय पहले ठीक उसी स्थान पर गिरा था, जहां वर्तमान में मंदिर है. शनि की मूर्ति एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है.
मध्य प्रदेश का शनिचारा मंदिर देश के सबसे प्राचीन शनि मंदिरों में से एक है. माना जाता है कि, मंदिर में स्थापित शनिदेव की मूर्ति एक उल्कापिंड से निर्मित हुई थी, जो बहुत समय पहले ठीक उसी स्थान पर गिरा था, जहां वर्तमान में मंदिर है. शनि की मूर्ति एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है.
Published at : 21 Feb 2026 07:00 AM (IST)
Lord Shani Shani Dev Shani Temple

धर्म फोटो गैलरी

