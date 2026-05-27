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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: सत्यवती के एक निर्णय ने बदल दिया महाभारत का इतिहास! धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की रहस्यमयी कथा

Mahabharat: सत्यवती के एक निर्णय ने बदल दिया महाभारत का इतिहास! धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की रहस्यमयी कथा

Mahabharat:सत्यवती की व्यास जी से प्रार्थना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म और कुरुवंश को बचाने की कहानी ने आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 27 May 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat:सत्यवती की व्यास जी से प्रार्थना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म और कुरुवंश को बचाने की कहानी ने आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी.

महाभारत कथा

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राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया. राजमहल में शोक और चिंता का माहौल था. माता सत्यवती को डर था कि कुरुवंश समाप्त न हो जाए. तब उन्होंने अपने तपस्वी पुत्र महर्षि व्यास को याद किया और उनसे वंश बचाने की प्रार्थना की.
राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया. राजमहल में शोक और चिंता का माहौल था. माता सत्यवती को डर था कि कुरुवंश समाप्त न हो जाए. तब उन्होंने अपने तपस्वी पुत्र महर्षि व्यास को याद किया और उनसे वंश बचाने की प्रार्थना की.
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सत्यवती ने व्यास जी को महल में बुलाकर कहा कि हस्तिनापुर का भविष्य अब उनके हाथों में है. उन्होंने नियोग परंपरा के अनुसार वंश आगे बढ़ाने का अनुरोध किया. व्यास जी पहले संकोच में थे, लेकिन माता की आज्ञा और राज्य के हित के लिए तैयार हो गए.
सत्यवती ने व्यास जी को महल में बुलाकर कहा कि हस्तिनापुर का भविष्य अब उनके हाथों में है. उन्होंने नियोग परंपरा के अनुसार वंश आगे बढ़ाने का अनुरोध किया. व्यास जी पहले संकोच में थे, लेकिन माता की आज्ञा और राज्य के हित के लिए तैयार हो गए.
Published at : 27 May 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Mahabharat Vyas Ji Dhritarashtra Aur Pandu

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