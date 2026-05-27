राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया. राजमहल में शोक और चिंता का माहौल था. माता सत्यवती को डर था कि कुरुवंश समाप्त न हो जाए. तब उन्होंने अपने तपस्वी पुत्र महर्षि व्यास को याद किया और उनसे वंश बचाने की प्रार्थना की.