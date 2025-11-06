हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लड़कियों के गुलाबी और सफेद नाखून बताएंगे उनका स्वभाव और भाग्य! जानिए सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ा रहस्य

लड़कियों के गुलाबी और सफेद नाखून बताएंगे उनका स्वभाव और भाग्य! जानिए सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ा रहस्य

Nails In Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लड़कियों के नाखून की बनावट और रंग का विश्लेषण के जरिए उनके बारे में पता कर सकते हैं. जानिए पीले और गुलाबी नाखूनों का मतलब क्या है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 06 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Nails In Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लड़कियों के नाखून की बनावट और रंग का विश्लेषण के जरिए उनके बारे में पता कर सकते हैं. जानिए पीले और गुलाबी नाखूनों का मतलब क्या है?

सामुद्रिक शास्त्र में नाखून का अर्थ

हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, जिसमें शरीर के प्रत्येक अंग से व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की अलग अलग स्थितियों के बारे में पता चलता है. इसमें नाखूनों की भूमिका अहम होती है. लड़कियों के नाखूनों के देखकर हम उनके बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं.
हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, जिसमें शरीर के प्रत्येक अंग से व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की अलग अलग स्थितियों के बारे में पता चलता है. इसमें नाखूनों की भूमिका अहम होती है. लड़कियों के नाखूनों के देखकर हम उनके बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं.
जिन लड़कियों के नाखून साफ होते हैं, ऐसी लड़कियां काफी सुंदर और साफ-सफाई प्रेमी होती हैं. लेकिन नाखून लंबे और उनकी देखभाल नहीं की गई तो अस्थिरता की ओर इशारा करता है.
जिन लड़कियों के नाखून साफ होते हैं, ऐसी लड़कियां काफी सुंदर और साफ-सफाई प्रेमी होती हैं. लेकिन नाखून लंबे और उनकी देखभाल नहीं की गई तो अस्थिरता की ओर इशारा करता है.
गुलाबी और चमकदार नाखून अच्छी सेहत की ओर इशारा करता है. ऐसी लड़कियां ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी होती है.
गुलाबी और चमकदार नाखून अच्छी सेहत की ओर इशारा करता है. ऐसी लड़कियां ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी होती है.
पीले या फीके नाखून होने का मतलब लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है. सामुद्रिक शास्त्र में इसे ऊर्जा की कमी से जोड़कर देखा जाता है.
पीले या फीके नाखून होने का मतलब लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है. सामुद्रिक शास्त्र में इसे ऊर्जा की कमी से जोड़कर देखा जाता है.
नाखुन खुरदुरे हैं तो इसका अर्थ लड़की का स्वभाव तनावग्रस्त और मन असंतोष से भरा है. नाखून पर सफेद दाग का होना शुभ संकेत माना जाता है.
नाखुन खुरदुरे हैं तो इसका अर्थ लड़की का स्वभाव तनावग्रस्त और मन असंतोष से भरा है. नाखून पर सफेद दाग का होना शुभ संकेत माना जाता है.
Published at : 06 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Nails Samudrik Shastra

