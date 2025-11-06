एक्सप्लोरर
लड़कियों के गुलाबी और सफेद नाखून बताएंगे उनका स्वभाव और भाग्य! जानिए सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ा रहस्य
Nails In Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लड़कियों के नाखून की बनावट और रंग का विश्लेषण के जरिए उनके बारे में पता कर सकते हैं. जानिए पीले और गुलाबी नाखूनों का मतलब क्या है?
सामुद्रिक शास्त्र में नाखून का अर्थ
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 06 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Tags :Nails Samudrik Shastra
धर्म
5 Photos
लड़कियों के गुलाबी और सफेद नाखून बताएंगे उनका स्वभाव और भाग्य! जानिए सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ा रहस्य
धर्म
8 Photos
Chanakya Niti: चाणक्य के ये 7 नियम बदल देंगे आपकी किस्मत, सफलता पाने के लिए जरूर अपनाएं!
धर्म
6 Photos
Guru Nanak Jayanti 2025: प्रकाश पर्व पर गुरु नानक जी के उपदेश, जो जीवन को सही राह दिखाती है!
धर्म
6 Photos
कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन 5 चीजों के दान का है विशेष महत्व, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
Advertisement
धर्म
5 Photos
लड़कियों के गुलाबी और सफेद नाखून बताएंगे उनका स्वभाव और भाग्य! जानिए सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ा रहस्य
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion