इस साल रावण दहन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन है. इस मौके पर देशभर में रावण समेत कुंभकरण और मेघनाद का पुतला फूंका जाएगा. उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में दहन के दिन रावण का पुतला फूंकने के बाद लोग जली हुई लकड़ियों को अपने घर में ले जाते हैं. आइए जानते हैं वास्तु और धार्मिक नजरिए से इसका क्या महत्व है?