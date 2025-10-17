हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: 100 साल बाद दिवाली पर बनेगा दुर्लभ संयोग, इन राशियों के चमकेंगे भाग्य

Diwali 2025: 100 साल बाद दिवाली पर बनेगा दुर्लभ संयोग, इन राशियों के चमकेंगे भाग्य

Diwali 2025: 100 साल बाद दिवाली पर बन रहा है अद्भुत दुर्लभ संयोग, जिससे कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी. जानें किन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत इस दिवाली.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 17 Oct 2025 10:00 PM (IST)
Diwali 2025: 100 साल बाद दिवाली पर बन रहा है अद्भुत दुर्लभ संयोग, जिससे कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी. जानें किन भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत इस दिवाली.

दिवाली पर सौ साल बाद शुभ संयोग

इस साल दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी. यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है. इस बार 100 साल में एक बार बनने वाला दुर्लभ ज्योतिषीय योग हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है जो कई राशियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा.
इस साल दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी. यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है. इस बार 100 साल में एक बार बनने वाला दुर्लभ ज्योतिषीय योग हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है जो कई राशियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. इसी से हंस महापुरुष राजयोग बनेगा. इस योग से जिन लोगों की कुंडली में यह बनेगा, उन्हें धन, मान-सम्मान, सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है. इस बार यह योग विशेष रूप से पांच राशियों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. इसी से हंस महापुरुष राजयोग बनेगा. इस योग से जिन लोगों की कुंडली में यह बनेगा, उन्हें धन, मान-सम्मान, सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है. इस बार यह योग विशेष रूप से पांच राशियों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा.
कर्क राशि वालों के लग्न भाव में इस बार हंस महापुरुष योग बन रहा है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. मानसिक तनाव कम होगा.
कर्क राशि वालों के लग्न भाव में इस बार हंस महापुरुष योग बन रहा है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. मानसिक तनाव कम होगा.
तुला राशि वालों के लिए यह योग दशम भाव यानी कर्म स्थान में बन रहा है. इसका असर नौकरी और व्यवसाय पर दिखाई देगा. प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं. व्यवसायियों को अचानक लाभ होने के संकेत हैं. आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ेगी.
तुला राशि वालों के लिए यह योग दशम भाव यानी कर्म स्थान में बन रहा है. इसका असर नौकरी और व्यवसाय पर दिखाई देगा. प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं. व्यवसायियों को अचानक लाभ होने के संकेत हैं. आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ेगी.
वृश्चिक राशि वालों के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में यह योग बन रहा है. इसका असर भाग्य पर पड़ेगा और करियर मजबूत होगा. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. पुराने निवेशों से लाभ होगा. नई संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं. रुका हुआ धन भी वापस मिलने के संकेत हैं.
वृश्चिक राशि वालों के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में यह योग बन रहा है. इसका असर भाग्य पर पड़ेगा और करियर मजबूत होगा. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. पुराने निवेशों से लाभ होगा. नई संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं. रुका हुआ धन भी वापस मिलने के संकेत हैं.
मेष राशि वालों के सप्तम भाव में दिवाली के समय बुधादित्य और आदित्य मंगल योग बन रहा है. इस दौरान आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करके बड़ा लाभ कमा सकते हैं. अब तक जिन कामों से आप डरते थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा. सफलता मिलने की संभावना है.
मेष राशि वालों के सप्तम भाव में दिवाली के समय बुधादित्य और आदित्य मंगल योग बन रहा है. इस दौरान आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करके बड़ा लाभ कमा सकते हैं. अब तक जिन कामों से आप डरते थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा. सफलता मिलने की संभावना है.
मिथुन राशि वालों के चौथे भाव में दिवाली के अवसर पर शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है. इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आप संपत्ति या धन की खरीदारी कर सकते हैं. कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. यह समय आपके लिए पूरी तरह सौभाग्यशाली रहने वाला है.
मिथुन राशि वालों के चौथे भाव में दिवाली के अवसर पर शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है. इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आप संपत्ति या धन की खरीदारी कर सकते हैं. कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. यह समय आपके लिए पूरी तरह सौभाग्यशाली रहने वाला है.
Published at : 17 Oct 2025 10:00 PM (IST)
Hindu Festival Diwali 2025 Zodiac Luck Diwali

Embed widget