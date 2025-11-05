कार्तिक पूर्णिमा पर अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है. कहते हैं कि अन्न का दान करने से मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं. इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है.