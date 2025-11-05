एक्सप्लोरर
Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन 5 चीजों के दान का है विशेष महत्व, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी
Purnima Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है. इस दिन दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान और तिलदान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार धन-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.
कार्तिक पूर्णिमा दान महत्व
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Nov 2025 06:00 AM (IST)
धर्म
6 Photos
कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन 5 चीजों के दान का है विशेष महत्व, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी
धर्म
5 Photos
जूठन से जन्मीं मां मातंगी, जानिए इनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा और इससे मिलने वाली गहरी शिक्षा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion