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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मPuducherry Lakshmi Narasimha: पुदुचेरी में चमत्कार! 16 फीट ऊँचे भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा देव का हुआ महास्नान, दर्शन को उमड़ा जनसैलाब

Puducherry Lakshmi Narasimha: पुदुचेरी में चमत्कार! 16 फीट ऊँचे भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा देव का हुआ महास्नान, दर्शन को उमड़ा जनसैलाब

Lakshmi Narasimha Idol: पुदुचेरी के आश्रम में 16 फीट ऊंचे लक्ष्मी नरसिम्हा देव का महा-अभिषेकम. स्वाति नक्षत्र पर दूध-हल्दी से हुआ महास्नान, अलौकिक श्रृंगार देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त. देखें तस्वीरें!

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 26 Jun 2026 09:26 AM (IST)
Lakshmi Narasimha Idol: पुदुचेरी के आश्रम में 16 फीट ऊंचे लक्ष्मी नरसिम्हा देव का महा-अभिषेकम. स्वाति नक्षत्र पर दूध-हल्दी से हुआ महास्नान, अलौकिक श्रृंगार देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त. देखें तस्वीरें!

16 फीट की लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति पुडुचेरी

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पुदुचेरी के पास स्थित प्रसिद्ध मोरट्टंडी प्रत्यंगरा आश्रम में हाल ही में एक अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव का आयोजन किया गया. इस विशेष अवसर पर आश्रम परिसर में अलौकिक ऊर्जा का संचार देखने को मिला. इस पावन और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए दूर-दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था.
पुदुचेरी के पास स्थित प्रसिद्ध मोरट्टंडी प्रत्यंगरा आश्रम में हाल ही में एक अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव का आयोजन किया गया. इस विशेष अवसर पर आश्रम परिसर में अलौकिक ऊर्जा का संचार देखने को मिला. इस पावन और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए दूर-दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था.
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दर्शन मात्र से दूर होते हैं कष्ट: 16 फीट की दिव्य प्रतिमा, यह संपूर्ण और भव्य धार्मिक आयोजन भगवान विष्णु के सबसे उग्र और कृपालु अवतार माने जाने वाले भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा देव को समर्पित था. आश्रम में स्थापित भगवान की यह दिव्य काले पाषाण की प्रतिमा अत्यंत विशाल और अद्वितीय है, जिसकी कुल ऊँचाई लगभग 16 फीट है. इस विशालकाय और मनमोहक रूप को देखने मात्र से ही भक्तों के मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है.
दर्शन मात्र से दूर होते हैं कष्ट: 16 फीट की दिव्य प्रतिमा, यह संपूर्ण और भव्य धार्मिक आयोजन भगवान विष्णु के सबसे उग्र और कृपालु अवतार माने जाने वाले भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा देव को समर्पित था. आश्रम में स्थापित भगवान की यह दिव्य काले पाषाण की प्रतिमा अत्यंत विशाल और अद्वितीय है, जिसकी कुल ऊँचाई लगभग 16 फीट है. इस विशालकाय और मनमोहक रूप को देखने मात्र से ही भक्तों के मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है.
Published at : 26 Jun 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Puducherry Morattandi Pratyangara Ashram 16 Feet Lakshmi Narasimha Idol Puducherry Lakshmi Narasimha Maha Abhishekam Puducherry Temple Latest News

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