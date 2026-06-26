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Puducherry Lakshmi Narasimha: पुदुचेरी में चमत्कार! 16 फीट ऊँचे भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा देव का हुआ महास्नान, दर्शन को उमड़ा जनसैलाब
Lakshmi Narasimha Idol: पुदुचेरी के आश्रम में 16 फीट ऊंचे लक्ष्मी नरसिम्हा देव का महा-अभिषेकम. स्वाति नक्षत्र पर दूध-हल्दी से हुआ महास्नान, अलौकिक श्रृंगार देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त. देखें तस्वीरें!
16 फीट की लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति पुडुचेरी
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Published at : 26 Jun 2026 09:26 AM (IST)
धर्म
6 Photos
कुंडली के सारे दोष होंगे दूर! पुदुचेरी में हुआ 16 फीट ऊँचे भगवान नरसिम्हा का स्वर्ण-पुष्प श्रृंगार, आप भी करें दर्शन
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