वे कहते हैं कि “हम समझते हैं कि अब तो पाप भूल गया होगा, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते. वे बस उचित समय का इंतज़ार करते हैं.” महाराज बताते हैं कि जब उस दिव्य रजिस्टर का पृष्ठ खुलता है, तभी जीव अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगता है. उनके अनुसार, कर्म का नियम ऐसा है कि उससे बचा नहीं जा सकता. दुनिया में तो कभी-कभी अन्याय भी हो जाता है, पर भगवान के दरबार में नहीं.