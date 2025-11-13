Pongal 2026: जानिए कब मनाया जाएगा यह फसल उत्सव, इसका धार्मिक महत्व और प्रमुख परंपराएं

ऐसे में अब सवाल उठता है कि 2026 में पोंगल कब है, और इसे क्यों मनाया जाता है, आइए इस पर्व से जुड़ी खास परंपरा के बारे में जानते हैं. 2026 में पोंगल 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा. यह सूर्य देव को समर्पित एक चार दिवसीय त्योहार है, जो अच्छी फसल और समृद्धि के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है. पोंगल चार दिनों तक चलता है, और चारों दिनों का अलग-अलग महत्व होता है.