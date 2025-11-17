विवाह पंचमी पर पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर में ध्वज पूजन, भक्तों के लिए इस दिन रामलला के दर्शन होंगे बंद!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मविवाह पंचमी पर पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर में ध्वज पूजन, भक्तों के लिए इस दिन रामलला के दर्शन होंगे बंद!

Ram Mandir Dhwaja Rohan 2025: 25 नवंबर को विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या में विशेष ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया है. इस शुभ कार्यक्रम में पीएम मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 17 Nov 2025 10:07 PM (IST)
राम मंदिर

1/6
विवाह पंचमी का त्योहार हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो इस साल 25 नवंबर 2025 मंगलवार के दिन पड़ रही है. शास्त्रों के मुताबिक, इस तिथि पर ही त्रेतायुग में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था. जिस वजह से इन दिन अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा.
2/6
इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल समेत कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे. राम मंदिर में होने जा रहे ध्वजारोहण कार्यक्रम में शुभ मुहूर्त में ध्वज को धीरे-धीरे 190 फुट पर ले जाया जाएगा फिर पीएम मोदी ध्वजाराहण करेंगे.
3/6
25 नवंबर का दिन पूरे अयोध्या में विवाह पंचमी की धूम होगी. इस दिन राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे से हो जाएगी और इसका समापन दोपहर के करीब 2 बजे तक होगा. राम लाला के दर्शन 24 नवंबर की रात में ही बंद हो जाएंगे और 25 नवंबर तक आम जनता दर्शन नहीं कर पाएगी.
4/6
इस कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु-बांधवों को आमंत्रित किया गया है. इसमें कुल 6 हज़ार लोगों को बुलाए गए हैं, जिसमें तीन हज़ार लोग अयोध्या जनपद से होंगे और बाकी अयोध्या के सभी संतों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है. इन संतों में ग्रामीण क्षेत्रों के भी काफी संत शामिल होंगे.
5/6
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव ने बताया कि इस बार विशेष रूप से वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले संत समाज को आमंत्रित किया गया है. ट्रस्ट की कोशिश रही है कि उन संतों और समाज के लोगों को सम्मानपूर्वक बुलाया जाए, जो दूर-दराज जंगलों, पहाड़ी इलाकों, वनवासी क्षेत्रों और समुद्र किनारे बसे गांवों में रहते हैं. उत्तर भारत में भले ही समुद्र न हो, लेकिन गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे बसे समुदायों के लोगों को भी इस विशेष अवसर के लिए चुना गया है.
6/6
महासचिव चंपत राय ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रमुख अतिथि दोपहर करीब 2 बजे या उससे थोड़ा पहले अयोध्या से प्रस्थान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन और ट्रस्ट दोनों इस आयोजन के महत्व और व्यस्त कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयारियां कर रहे हैं, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो. यह सभी प्रबंध समारोह का हिस्सा हैं.
Published at : 17 Nov 2025 10:07 PM (IST)
