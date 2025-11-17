विवाह पंचमी पर पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर में ध्वज पूजन, भक्तों के लिए इस दिन रामलला के दर्शन होंगे बंद!

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव ने बताया कि इस बार विशेष रूप से वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले संत समाज को आमंत्रित किया गया है. ट्रस्ट की कोशिश रही है कि उन संतों और समाज के लोगों को सम्मानपूर्वक बुलाया जाए, जो दूर-दराज जंगलों, पहाड़ी इलाकों, वनवासी क्षेत्रों और समुद्र किनारे बसे गांवों में रहते हैं. उत्तर भारत में भले ही समुद्र न हो, लेकिन गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे बसे समुदायों के लोगों को भी इस विशेष अवसर के लिए चुना गया है.