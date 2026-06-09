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Mahabharat: ईर्ष्या विनाश का कारण, बुद्धिमानी बनती है रक्षा कवच! लाक्षागृह की कहानी से मिलती है बड़ी सीख
Mahabharat: लाक्षागृह की कथा बताती है कि ईर्ष्या और स्वार्थ विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि विवेक, धैर्य और सही सलाह बड़े से बड़े संकट से बचा सकती है. धर्म और सतर्कता अंत में विजय दिलाते हैं.
महाभारत कथा
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Published at : 09 Jun 2026 06:30 AM (IST)
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