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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: ईर्ष्या विनाश का कारण, बुद्धिमानी बनती है रक्षा कवच! लाक्षागृह की कहानी से मिलती है बड़ी सीख

Mahabharat: ईर्ष्या विनाश का कारण, बुद्धिमानी बनती है रक्षा कवच! लाक्षागृह की कहानी से मिलती है बड़ी सीख

Mahabharat: लाक्षागृह की कथा बताती है कि ईर्ष्या और स्वार्थ विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि विवेक, धैर्य और सही सलाह बड़े से बड़े संकट से बचा सकती है. धर्म और सतर्कता अंत में विजय दिलाते हैं.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 09 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Mahabharat: लाक्षागृह की कथा बताती है कि ईर्ष्या और स्वार्थ विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि विवेक, धैर्य और सही सलाह बड़े से बड़े संकट से बचा सकती है. धर्म और सतर्कता अंत में विजय दिलाते हैं.

महाभारत कथा

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हस्तिनापुर में युधिष्ठिर अपनी विनम्रता, धर्मपरायणता और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण लोगों के प्रिय बन चुके थे. प्रजा उन्हें भविष्य के योग्य राजा के रूप में देखने लगी थी. उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा ने कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के मन में असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना को जन्म दिया.
हस्तिनापुर में युधिष्ठिर अपनी विनम्रता, धर्मपरायणता और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण लोगों के प्रिय बन चुके थे. प्रजा उन्हें भविष्य के योग्य राजा के रूप में देखने लगी थी. उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा ने कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के मन में असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना को जन्म दिया.
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दुर्योधन को भय सताने लगा कि यदि युधिष्ठिर का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो राजसिंहासन उससे दूर हो जाएगा. उसने अपने हितों की रक्षा के लिए पांडवों को रास्ते से हटाने का विचार बनाया. यह चिंता धीरे-धीरे एक बड़े षड्यंत्र का रूप लेने लगी.
दुर्योधन को भय सताने लगा कि यदि युधिष्ठिर का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो राजसिंहासन उससे दूर हो जाएगा. उसने अपने हितों की रक्षा के लिए पांडवों को रास्ते से हटाने का विचार बनाया. यह चिंता धीरे-धीरे एक बड़े षड्यंत्र का रूप लेने लगी.
Published at : 09 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Mahabharat Vidura Lakshagriha

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