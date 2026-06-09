हस्तिनापुर में युधिष्ठिर अपनी विनम्रता, धर्मपरायणता और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण लोगों के प्रिय बन चुके थे. प्रजा उन्हें भविष्य के योग्य राजा के रूप में देखने लगी थी. उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा ने कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के मन में असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना को जन्म दिया.