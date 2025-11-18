हनुमानजी की पूजा सामान्य रूप से उनके एकमुखी स्वरूप में की जाती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया. यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है. मान्यता है कि जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाए, संकट से निकलने का कोई मार्ग न दिखे और जीवन में अंधकार बढ़ जाए, तब पंचमुखी हनुमानजी की शरण से मार्ग खुलने लगता है.