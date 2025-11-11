हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति का अंगूठा उसके पूरे व्यक्तित्व का आईना होता है. व्यक्ति के स्वभाव, सोच, गुण-दोष और जीवन दृष्टिकोण सब कुछ उसके अंगूठे से जाना जा सकता है. अंगूठा न केवल शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, विचारों और निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है.