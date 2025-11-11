हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Palmistry: आपका अंगूठा खोलेगा आपके व्यक्तित्व का राज, जानें हस्तरेखा ज्योतिष में अंगूठे का रहस्य

Palmistry: आपका अंगूठा खोलेगा आपके व्यक्तित्व का राज, जानें हस्तरेखा ज्योतिष में अंगूठे का रहस्य

Thumb Astrology: हस्तरेखा अनुसार, अंगूठा आपके व्यक्तित्व का आईना है. लंबा, छोटा, मोटा या झुका—सब गुण, स्वभाव, इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं, जिससे आपके चरित्र का रहस्य खुलता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 11 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Thumb Astrology: हस्तरेखा अनुसार, अंगूठा आपके व्यक्तित्व का आईना है. लंबा, छोटा, मोटा या झुका—सब गुण, स्वभाव, इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं, जिससे आपके चरित्र का रहस्य खुलता है.

अंगूठा बताएगा आपके व्यक्तित्व का राज

1/7
हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति का अंगूठा उसके पूरे व्यक्तित्व का आईना होता है. व्यक्ति के स्वभाव, सोच, गुण-दोष और जीवन दृष्टिकोण सब कुछ उसके अंगूठे से जाना जा सकता है. अंगूठा न केवल शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, विचारों और निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है.
हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति का अंगूठा उसके पूरे व्यक्तित्व का आईना होता है. व्यक्ति के स्वभाव, सोच, गुण-दोष और जीवन दृष्टिकोण सब कुछ उसके अंगूठे से जाना जा सकता है. अंगूठा न केवल शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, विचारों और निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाता है.
2/7
अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा ऊपर की ओर उठा हुआ हो, तो यह संकुचित सोच और स्वार्थी स्वभाव का संकेत देता है. ऐसे लोग अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं और खुद से फैसले लेने से बचते हैं.
अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा ऊपर की ओर उठा हुआ हो, तो यह संकुचित सोच और स्वार्थी स्वभाव का संकेत देता है. ऐसे लोग अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं और खुद से फैसले लेने से बचते हैं.
3/7
मान्यता है कि जिनका अंगूठा नीचे की ओर झुका हुआ हो. वे उदार, साहसी और मददगार स्वभाव के होते हैं. ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं और समाज में दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
मान्यता है कि जिनका अंगूठा नीचे की ओर झुका हुआ हो. वे उदार, साहसी और मददगार स्वभाव के होते हैं. ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं और समाज में दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
4/7
हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार अंगूठे की लंबाई और बनावट से भी व्यक्ति की इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार अंगूठे की लंबाई और बनावट से भी व्यक्ति की इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
5/7
अगर किसी का अंगूठा लंबा है, तो वह व्यक्ति मजबूत इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों से युक्त होता है. ये लोग अपने लक्ष्यों पर डटे रहते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं.
अगर किसी का अंगूठा लंबा है, तो वह व्यक्ति मजबूत इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों से युक्त होता है. ये लोग अपने लक्ष्यों पर डटे रहते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं.
6/7
कहते हैं कि छोटा अंगूठा कमजोर इच्छाशक्ति और अस्थिर सोच का प्रतीक है. ऐसे लोग परिस्थितियों के साथ बह जाते हैं और अपने निर्णय बार-बार बदलते रहते हैं.
कहते हैं कि छोटा अंगूठा कमजोर इच्छाशक्ति और अस्थिर सोच का प्रतीक है. ऐसे लोग परिस्थितियों के साथ बह जाते हैं और अपने निर्णय बार-बार बदलते रहते हैं.
7/7
अगर अंगूठा मोटा है, तो इसे व्यक्ति के पक्के इरादों और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति को दिखाता है. हस्तरेखा विशेषज्ञों का मानना है कि अंगूठा केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का खुला रहस्य है.
अगर अंगूठा मोटा है, तो इसे व्यक्ति के पक्के इरादों और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति को दिखाता है. हस्तरेखा विशेषज्ञों का मानना है कि अंगूठा केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का खुला रहस्य है.
Published at : 11 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Palmistry Thumb Astrology Vedic Palmistry Guide

ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
