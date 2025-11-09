Palmistry: पुरुषों और महिलाओं के हस्तरेखा में क्या है अंतर? जानिए यहां हस्तरेखा विज्ञान से

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार पुरुष और महिलाओं के हस्तरेखाओं में मुख्य अंतर यह है कि पुरुषों के भविष्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनका दाहिना हाथ पढ़ा जाता है, जबकि महिलाओं के लिए उनका बायां हाथ पढ़ा जाता है, क्योंकि यह उनके जीवन के अर्जित अनुभवों और वर्तमान को दर्शाता है. हालांकि, दोनों लिंगों के लिए दोनों हाथों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है.