New Year 2026: नववर्ष 2026 की शुरुआत शुभ संयोगों के साथ, इन राशियों पर बरसेगी किस्मत

New Year 2026: नए साल 2026 की शुरुआत द्रिक पंचांग के अनुसार कई शुभ योगों और दुर्लभ संयोगों के साथ होगी, जो कई राशियों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक परिणाम लाने वाले माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 22 Nov 2025 10:44 PM (IST)
New Year 2026: नए साल 2026 की शुरुआत द्रिक पंचांग के अनुसार कई शुभ योगों और दुर्लभ संयोगों के साथ होगी, जो कई राशियों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक परिणाम लाने वाले माने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

नया साल 2026 कई खगोलीय घटनाओं के साथ दस्तक देने जा रहा है. पंचांग के अनुसार वर्ष की शुरुआत में रवि योग, सर्वार्थसिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और रवि पुष्य योग एक साथ बनेंगे. ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक यह संयोग बेहद दुर्लभ है और आने वाला समय कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इसी दौरान गुरु बृहस्पति, राहु और केतु के बड़े गोचर होंगे और शनि मीन राशि में वक्री व मार्गी स्थिति में रहेंगे. इन परिवर्तनों के असर पूरे साल देखे जा सकते हैं.
वृषभ राशि के लिए 2026 को शुभ संकेतों वाला वर्ष माना जा रहा है. आर्थिक मामलों में मजबूती दिखाई देगी और लंबे समय से अटके हुए पैसों की प्राप्ति की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत हैं. परिवार के वातावरण में शांति और सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल उपलब्धियों से भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ेगी और समाज में सम्मान मिलने की संभावना है. पुराने काम पूरे होने लगेंगे और नई शुरुआत के अवसर भी सामने आएंगे. व्यापार के विस्तार या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल बताया जा रहा है. परिवार में सामंजस्य और सहयोग बना रहने की उम्मीद है.
कर्क राशि के लिए नया साल करियर और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. इस दौरान नौकरी में बड़ा प्रमोशन या महत्वपूर्ण भूमिका मिलने का योग बनता है. आर्थिक स्थिति सुधरेगी और मेहनत का परिणाम स्पष्ट दिखेगा. व्यापार से जुड़े लोग भी प्रगति और लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. सम्मान व लोकप्रियता में इज़ाफ़ा होने की संभावना है.
मकर राशि के जीवन में इस वर्ष सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में नए अवसर और फायदा मिलने के संकेत हैं. लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा. घर-परिवार में शांति एवं सहयोग का वातावरण बना रहेगा.
कुंभ राशि के लिए 2026 आर्थिक राहत और प्रगति लाने वाला साल माना जा रहा है. रुके हुए पैसे वापस मिलने का योग बन रहा है, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को यात्रा और नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है, जो भविष्य में सफलता के अवसर तैयार करेंगे. परिवार और निजी रिश्तों में स्थिरता बनी रहने की संभावना है, जिससे मन में शांति आएगी.
Published at : 22 Nov 2025 10:44 PM (IST)
