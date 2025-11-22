New Year 2026: नववर्ष 2026 की शुरुआत शुभ संयोगों के साथ, इन राशियों पर बरसेगी किस्मत

नया साल 2026 कई खगोलीय घटनाओं के साथ दस्तक देने जा रहा है. पंचांग के अनुसार वर्ष की शुरुआत में रवि योग, सर्वार्थसिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और रवि पुष्य योग एक साथ बनेंगे. ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक यह संयोग बेहद दुर्लभ है और आने वाला समय कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इसी दौरान गुरु बृहस्पति, राहु और केतु के बड़े गोचर होंगे और शनि मीन राशि में वक्री व मार्गी स्थिति में रहेंगे. इन परिवर्तनों के असर पूरे साल देखे जा सकते हैं.