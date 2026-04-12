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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मNeem Karoli Baba की 3 शिक्षाएं, मन की शांति और सच्ची खुशी पाने का आसान रास्ता क्या है?

Neem Karoli Baba की 3 शिक्षाएं, मन की शांति और सच्ची खुशी पाने का आसान रास्ता क्या है?

Neem Karoli Baba Education: नीम करोली बाबा की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन क्षणभंगुर (अल्पकालिक) है और सच्ची शांति ईश्वर के प्रति प्रेम निस्वार्थ कर्म में है. जानिए उनकी 3 शिक्षाओं के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Apr 2026 07:54 AM (IST)
Neem Karoli Baba Education: नीम करोली बाबा की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन क्षणभंगुर (अल्पकालिक) है और सच्ची शांति ईश्वर के प्रति प्रेम निस्वार्थ कर्म में है. जानिए उनकी 3 शिक्षाओं के बारे में.

नीम करोली बाबा मेडिटेशन की शिक्षाएं

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नीम करोली बाबा आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली और पूजनीय संतों की सूची में शामिल है. स्नेहपूर्वक महाराजजी कहलाने वाले बाबा नीम करोली की शिक्षाएं, जो निस्वार्थ प्यार, भक्ति और सेवा पर आधारित थीं, दुनियाभर में फैलीं. इस लेख के माध्यम से हम जीवन के सबसे कठिन संघर्षों के दौरान पूर्ण आंतरिक शांति और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए इस महान संत की 3 शक्तिशाली शिक्षाओं का जानना जरूरी है.
नीम करोली बाबा आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली और पूजनीय संतों की सूची में शामिल है. स्नेहपूर्वक महाराजजी कहलाने वाले बाबा नीम करोली की शिक्षाएं, जो निस्वार्थ प्यार, भक्ति और सेवा पर आधारित थीं, दुनियाभर में फैलीं. इस लेख के माध्यम से हम जीवन के सबसे कठिन संघर्षों के दौरान पूर्ण आंतरिक शांति और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए इस महान संत की 3 शक्तिशाली शिक्षाओं का जानना जरूरी है.
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महाराज जी कहते थे कि, ईश्वर के प्रेम के अलावा बाकी सब कुछ क्षणभंगुर (कम समय) है. मौत और नश्वर जीवन हमारे जीवन की दो ऐसे पहलू हैं, फिर भी हममें से कई लोग ऐसे जीते हैं, जैसे यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू ही नहीं होता है. भले ही किसी परिचित के देहांत होने पर हमें इन सच्चाईयों का स्मरण हो जाता है, लेकिन जीवन की तुच्छ बातें और पल भर का आकर्षण हमें फौरन निरर्थक इ्च्छाओं और घृणाओं के सागर में वापस खींच लेता है.
महाराज जी कहते थे कि, ईश्वर के प्रेम के अलावा बाकी सब कुछ क्षणभंगुर (कम समय) है. मौत और नश्वर जीवन हमारे जीवन की दो ऐसे पहलू हैं, फिर भी हममें से कई लोग ऐसे जीते हैं, जैसे यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू ही नहीं होता है. भले ही किसी परिचित के देहांत होने पर हमें इन सच्चाईयों का स्मरण हो जाता है, लेकिन जीवन की तुच्छ बातें और पल भर का आकर्षण हमें फौरन निरर्थक इ्च्छाओं और घृणाओं के सागर में वापस खींच लेता है.
Published at : 12 Apr 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Motivation Neem Karoli Baba Spiritual Motivational Quotes Neem Karoli Baba Education

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