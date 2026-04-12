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Neem Karoli Baba की 3 शिक्षाएं, मन की शांति और सच्ची खुशी पाने का आसान रास्ता क्या है?
Neem Karoli Baba Education: नीम करोली बाबा की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन क्षणभंगुर (अल्पकालिक) है और सच्ची शांति ईश्वर के प्रति प्रेम निस्वार्थ कर्म में है. जानिए उनकी 3 शिक्षाओं के बारे में.
नीम करोली बाबा मेडिटेशन की शिक्षाएं
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Published at : 12 Apr 2026 07:54 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion