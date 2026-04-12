Neem Karoli Baba की 3 शिक्षाएं, मन की शांति और सच्ची खुशी पाने का आसान रास्ता क्या है?

महाराज जी कहते थे कि, ईश्वर के प्रेम के अलावा बाकी सब कुछ क्षणभंगुर (कम समय) है. मौत और नश्वर जीवन हमारे जीवन की दो ऐसे पहलू हैं, फिर भी हममें से कई लोग ऐसे जीते हैं, जैसे यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू ही नहीं होता है. भले ही किसी परिचित के देहांत होने पर हमें इन सच्चाईयों का स्मरण हो जाता है, लेकिन जीवन की तुच्छ बातें और पल भर का आकर्षण हमें फौरन निरर्थक इ्च्छाओं और घृणाओं के सागर में वापस खींच लेता है.