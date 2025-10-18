हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: नरक चतुर्दशी पर करें ये 5 लक्ष्मी उपाय, कर्ज और तंगहाली दोनों होंगे खत्म!

Diwali 2025: नरक चतुर्दशी पर करें ये 5 लक्ष्मी उपाय, कर्ज और तंगहाली दोनों होंगे खत्म!

Diwali 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन खास उपाय करने से कर्ज की समस्याएं दूर होती हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Diwali 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन खास उपाय करने से कर्ज की समस्याएं दूर होती हैं.

दिवाली 2025

1/6
इस साल छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व 19 अक्टूबर 2025 को है. यह दिन धन लाभ और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए बेहतर माना जाता है. मान्यताओं के मुताबिक इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में कर्ज का बोझ खत्म होने के साथ घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है. इस दिन भगवान यम की पूजा करने से दुख दरिद्रता का भी नाश होता है.
इस साल छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व 19 अक्टूबर 2025 को है. यह दिन धन लाभ और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए बेहतर माना जाता है. मान्यताओं के मुताबिक इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में कर्ज का बोझ खत्म होने के साथ घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है. इस दिन भगवान यम की पूजा करने से दुख दरिद्रता का भी नाश होता है.
2/6
छोटी दीवाली के दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है. यह दीपक यमराज को समर्पित होता है. ऐसा करने के अकाल मृत्यु का डर दूर होता है. इसके अलावा आर्थिक संकट भी धीरे-धीरे खत्म होने लगता है.
छोटी दीवाली के दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है. यह दीपक यमराज को समर्पित होता है. ऐसा करने के अकाल मृत्यु का डर दूर होता है. इसके अलावा आर्थिक संकट भी धीरे-धीरे खत्म होने लगता है.
3/6
छोटी दिवाली के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इसके अलावा घर में धन का आगमन भी बना रहता है.
छोटी दिवाली के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इसके अलावा घर में धन का आगमन भी बना रहता है.
4/6
अगर आप लंबे समय से कर्ज में फंसे हैं, तो छोटी दिवाली की रात लक्ष्मी जी के सामने 11 कौड़ियां रखकर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. अगली सुबह इन कौड़ियों को घर के तिजोरी या धन स्थान पर रख दें. यह उपाय धन की कमी और कर्ज के दबाव को कम करता है.
अगर आप लंबे समय से कर्ज में फंसे हैं, तो छोटी दिवाली की रात लक्ष्मी जी के सामने 11 कौड़ियां रखकर ‘ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें. अगली सुबह इन कौड़ियों को घर के तिजोरी या धन स्थान पर रख दें. यह उपाय धन की कमी और कर्ज के दबाव को कम करता है.
5/6
छोटी दिवाली पर चांदी का सिक्का या गोमती चक्र मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजा करें. पूजा के बाद उसे अपने पर्स या धन स्थान पर रखें. ऐसा करने से अचानक खर्च रुकते हैं और पैसों की आवक बढ़ने लगती है. यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभदायक होता है.
छोटी दिवाली पर चांदी का सिक्का या गोमती चक्र मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर पूजा करें. पूजा के बाद उसे अपने पर्स या धन स्थान पर रखें. ऐसा करने से अचानक खर्च रुकते हैं और पैसों की आवक बढ़ने लगती है. यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभदायक होता है.
6/6
छोटी दिवाली पर घर की संपूर्ण सफाई कर सभी कोनों में दीपक जलाएं. कहा जाता है कि जिस घर में अंधकार नहीं रहता, वहां कर्ज और संकट नहीं टिकते. दीपदान करते समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से हर आर्थिक बाधा दूर हो जाए और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो.
छोटी दिवाली पर घर की संपूर्ण सफाई कर सभी कोनों में दीपक जलाएं. कहा जाता है कि जिस घर में अंधकार नहीं रहता, वहां कर्ज और संकट नहीं टिकते. दीपदान करते समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से हर आर्थिक बाधा दूर हो जाए और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो.
Published at : 18 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Goddess Laxmi Diwali 2025 Narak Chaturdashi 2025

