Diwali 2025: नरक चतुर्दशी पर करें ये 5 लक्ष्मी उपाय, कर्ज और तंगहाली दोनों होंगे खत्म!

इस साल छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व 19 अक्टूबर 2025 को है. यह दिन धन लाभ और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए बेहतर माना जाता है. मान्यताओं के मुताबिक इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में कर्ज का बोझ खत्म होने के साथ घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है. इस दिन भगवान यम की पूजा करने से दुख दरिद्रता का भी नाश होता है.