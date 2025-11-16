Vastu Purush: कैसे हुआ वास्तु पुरुष का जन्म? जानिए इससे जुड़ी पौराणकि कहानी

वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उसकी क्या गलती है, क्योंकि वह तो केवल भूख मिटा रहा था. तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी नया निर्माण तुम्हारा भोजन होगा, और जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और वास्तु नियमों का पालन करेंगे, तो तुम और तुम्हारे साथ के 44 देवता उन घरों की रक्षा करोगे.