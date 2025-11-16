हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मVastu Purush: कैसे हुआ वास्तु पुरुष का जन्म? जानिए इससे जुड़ी पौराणकि कहानी

Vastu Purush: कैसे हुआ वास्तु पुरुष का जन्म? जानिए इससे जुड़ी पौराणकि कहानी

Vastu Purush: वास्तु पुरुष भवन के प्रमुख देवता हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह एक विशालकाय प्राणी है जो भूमि पर अधोमुख लेटा हुआ है. ऐसे में आइए जानें कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ था.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 16 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Vastu Purush: वास्तु पुरुष भवन के प्रमुख देवता हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह एक विशालकाय प्राणी है जो भूमि पर अधोमुख लेटा हुआ है. ऐसे में आइए जानें कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ था.

वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ?

1/5
वास्तु पुरुष भवन के देवता हैं, जिनका जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था. वास्तु शास्त्र के अनुसार, वह जमीन पर अधोमुख (मुंह जमीन की ओर) लेटे हुए हैं, जिनका सिर उत्तर-पूर्व और पैर दक्षिण-पश्चिम दिशा में है. वास्तु पुरुष की पूजा और वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.
वास्तु पुरुष भवन के देवता हैं, जिनका जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था. वास्तु शास्त्र के अनुसार, वह जमीन पर अधोमुख (मुंह जमीन की ओर) लेटे हुए हैं, जिनका सिर उत्तर-पूर्व और पैर दक्षिण-पश्चिम दिशा में है. वास्तु पुरुष की पूजा और वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.
2/5
पौराणिक कथाओं के अनुसार, वास्तु पुरुष का जन्म भगवान शिव और अंधकासुर के बीच हुए युद्ध के दौरान हुआ था. युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, जिससे एक विशालकाय प्राणी का जन्म हुआ. जिसे वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाता है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, वास्तु पुरुष का जन्म भगवान शिव और अंधकासुर के बीच हुए युद्ध के दौरान हुआ था. युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, जिससे एक विशालकाय प्राणी का जन्म हुआ. जिसे वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाता है.
3/5
यह प्राणी इतना विशाल था कि यह पूरी दुनिया को खाने लगा, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा के पास गए. ब्रह्मा ने देवताओं के साथ मिलकर उसे पृथ्वी पर इस तरह दबा दिया कि उसका सिर उत्तर-पूर्व की ओर और पैर दक्षिण-पश्चिम की ओर हो गए.
यह प्राणी इतना विशाल था कि यह पूरी दुनिया को खाने लगा, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा के पास गए. ब्रह्मा ने देवताओं के साथ मिलकर उसे पृथ्वी पर इस तरह दबा दिया कि उसका सिर उत्तर-पूर्व की ओर और पैर दक्षिण-पश्चिम की ओर हो गए.
4/5
वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उसकी क्या गलती है, क्योंकि वह तो केवल भूख मिटा रहा था. तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी नया निर्माण तुम्हारा भोजन होगा, और जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और वास्तु नियमों का पालन करेंगे, तो तुम और तुम्हारे साथ के 44 देवता उन घरों की रक्षा करोगे.
वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उसकी क्या गलती है, क्योंकि वह तो केवल भूख मिटा रहा था. तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी नया निर्माण तुम्हारा भोजन होगा, और जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और वास्तु नियमों का पालन करेंगे, तो तुम और तुम्हारे साथ के 44 देवता उन घरों की रक्षा करोगे.
5/5
ब्रह्मा जी ने उस प्राणी को वरदान दिया कि वह संसार के कल्याण के लिए भूमि पर निवास करेगा और सभी देवी-देवता भी उसके शरीर पर निवास करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वास्तु की पूजा नहीं करेंगे, उन्हें कई कष्ट होंगे.
ब्रह्मा जी ने उस प्राणी को वरदान दिया कि वह संसार के कल्याण के लिए भूमि पर निवास करेगा और सभी देवी-देवता भी उसके शरीर पर निवास करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वास्तु की पूजा नहीं करेंगे, उन्हें कई कष्ट होंगे.
Published at : 16 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Vastu Purush

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget