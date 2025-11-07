व्याल से लेकर ऐरावत तक हिंदू धर्म के 5 अद्भुत जीव, जानिए इनकी शक्तियां और महत्व! देखें फोटो

व्याल एक ऐसा जीव जिसका आधा शरीर सिंह और आधा सांप से बना हुआ है. व्याल का वर्णन पुराणों और दक्षिण भारत के कई मंदिरों में मूर्तियों के रूप में देखने को मिलता है. मान्यताओं के मुताबिक यह बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाला प्रहरी है, जिसे यालि भी कहा जाता है.