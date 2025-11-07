हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
व्याल से लेकर ऐरावत तक हिंदू धर्म के 5 अद्भुत जीव, जानिए इनकी शक्तियां और महत्व! देखें फोटो

व्याल से लेकर ऐरावत तक हिंदू धर्म के 5 अद्भुत जीव, जानिए इनकी शक्तियां और महत्व! देखें फोटो

Mythical animal in hinduism: हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसे जानवरों का जिक्र देखने को मिलता है, जो रहस्यमयी होने के साथ अद्भुत भी हैं. व्याल से लेकर तिलंगिला तक 5 जीव जंतु के बारे में जानिए.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Mythical animal in hinduism: हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसे जानवरों का जिक्र देखने को मिलता है, जो रहस्यमयी होने के साथ अद्भुत भी हैं. व्याल से लेकर तिलंगिला तक 5 जीव जंतु के बारे में जानिए.

हिंदू पौराणिक कथाओं में रहस्यमय जीव

1/6
हिंदू धर्म में धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में ऐसे जीव-जंतुओं का जिक्र देखने को मिलता है, जो रहस्यमयी होने के साथ अद्भुत भी हैं. आज हम आपको ऐसे ही 5 विचित्र जानवरों के बारे में बताएंगे.
हिंदू धर्म में धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में ऐसे जीव-जंतुओं का जिक्र देखने को मिलता है, जो रहस्यमयी होने के साथ अद्भुत भी हैं. आज हम आपको ऐसे ही 5 विचित्र जानवरों के बारे में बताएंगे.
2/6
चकोर पक्षी का जिक्र ऋग्वेद और कई संस्कृत ग्रंथों में देखने को मिलता है. मान्यताओं के मुताबिक यह पक्षी चंद्रमा पर निवास करता है और चंद्रमा की किरणों को पीता है. चकोर पक्षी को समर्पण, प्रेम और एकाग्रता का प्रतीक भी माना गया है.
चकोर पक्षी का जिक्र ऋग्वेद और कई संस्कृत ग्रंथों में देखने को मिलता है. मान्यताओं के मुताबिक यह पक्षी चंद्रमा पर निवास करता है और चंद्रमा की किरणों को पीता है. चकोर पक्षी को समर्पण, प्रेम और एकाग्रता का प्रतीक भी माना गया है.
3/6
तिलंगिला एक विशाल समुद्री मछली, जिसका जिक्र भागवत पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है. मान्यताओं के मुताबिक यह इतनी विशाल मछली है जो दूसरी मछलियों को पूरी तरह से निगल जाती थी. कुछ वैज्ञानिक इसे मेगालोडन या व्हेल जैसी समुद्री मछली से जोड़कर देखते हैं.
तिलंगिला एक विशाल समुद्री मछली, जिसका जिक्र भागवत पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है. मान्यताओं के मुताबिक यह इतनी विशाल मछली है जो दूसरी मछलियों को पूरी तरह से निगल जाती थी. कुछ वैज्ञानिक इसे मेगालोडन या व्हेल जैसी समुद्री मछली से जोड़कर देखते हैं.
4/6
व्याल एक ऐसा जीव जिसका आधा शरीर सिंह और आधा सांप से बना हुआ है. व्याल का वर्णन पुराणों और दक्षिण भारत के कई मंदिरों में मूर्तियों के रूप में देखने को मिलता है. मान्यताओं के मुताबिक यह बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाला प्रहरी है, जिसे यालि भी कहा जाता है.
व्याल एक ऐसा जीव जिसका आधा शरीर सिंह और आधा सांप से बना हुआ है. व्याल का वर्णन पुराणों और दक्षिण भारत के कई मंदिरों में मूर्तियों के रूप में देखने को मिलता है. मान्यताओं के मुताबिक यह बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाला प्रहरी है, जिसे यालि भी कहा जाता है.
5/6
ऐरावत जिसे देवताओं के मुखिया इंद्र का वाहन भी कहा जाता है, एक विशाल सफेद हाथी था, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था. शास्त्रों के अनुसार ऐरावत के 4 दांत और सात सूंड थी, और उसमें बादलों से वर्षा कराने की अपार शक्ति थी.
ऐरावत जिसे देवताओं के मुखिया इंद्र का वाहन भी कहा जाता है, एक विशाल सफेद हाथी था, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था. शास्त्रों के अनुसार ऐरावत के 4 दांत और सात सूंड थी, और उसमें बादलों से वर्षा कराने की अपार शक्ति थी.
6/6
हिंदू धर्म में गरुड़ को सबसे दिव्य पक्षी में गिना जाता है. यह भगवान विष्णु का वाहन है, जिसका विशाल शरीर, सुनहरे पंख और सुंदर आंखे हैं. गरुड़ शक्ति और गति दोनों का ही प्रतीक है.
हिंदू धर्म में गरुड़ को सबसे दिव्य पक्षी में गिना जाता है. यह भगवान विष्णु का वाहन है, जिसका विशाल शरीर, सुनहरे पंख और सुंदर आंखे हैं. गरुड़ शक्ति और गति दोनों का ही प्रतीक है.
Published at : 07 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
Hinduism Animal #mythology

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Embed widget