मुस्लिम महिलाएं क्यों पहनती हैं बुर्का, जानिए कुरान और हदीस में क्या है लिखा

Women in Islam: आपने अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है. जानें इज्जत और सुकून का गहरा राज.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 13 Nov 2025 11:48 PM (IST)
मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है?

मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? बुर्का एक ऐसा वस्त्र है जो सर से पैर तक महिलाओं को पूरी तरह से ढकता है. मुस्लिम महिलाएं बुर्का कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से पहनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से शालीनता और विनम्रता का पालन करना, धार्मिक विश्वासों का प्रदर्शन करना और सामाजिक या व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना शामिल है.
कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि कुरान में महिलाओं के लिए शालीन कपड़े पहनने का निर्देश दिया गया है, तो बुर्का पहनना इसी नियम को पालन करने का एक तरीका है.
बुर्का पहनना धार्मिक आस्था और पहचान के प्रतीक रूप में देखा जाता है. कुछ महिलाएं इसे पहनकर गर्व महसूस करती हैं. जबकि कुछ महिलाएं इसे पहनकर अधिक सेफ महसूस करती हैं.
कुछ मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि बुर्का पहनना किसी गैर महरम मर्द से पर्दा करने का एक तरीका है. इससे उन्हें लगता है कि वह पुरुषों की नजरों से बचकर अपनी पवित्रता पर आंच नहीं आने देती हैं. कुरान में महिलाओं को पर्दा करने पर जोर दिया गया है. जिससे कुछ महिलाएं बर्का पहनकर अपने जिस्म का पर्दा करती है.
कुरान में पुरुषों और महिलाओं दोनों से शालीनता से कपड़े पहनने का आग्रह किया गया है, और बुर्का इस सिद्धांत की सबसे रूढ़िवादी व्याख्याओं में से एक है.
कुरान में सीधे तौर पर
Published at : 13 Nov 2025 11:48 PM (IST)
Quran Allah Hadith

