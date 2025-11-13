मुस्लिम महिलाएं क्यों पहनती हैं बुर्का, जानिए कुरान और हदीस में क्या है लिखा

मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? बुर्का एक ऐसा वस्त्र है जो सर से पैर तक महिलाओं को पूरी तरह से ढकता है. मुस्लिम महिलाएं बुर्का कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से पहनती हैं, जिनमें मुख्य रूप से शालीनता और विनम्रता का पालन करना, धार्मिक विश्वासों का प्रदर्शन करना और सामाजिक या व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना शामिल है.