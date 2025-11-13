एक्सप्लोरर
मुस्लिम महिलाएं क्यों पहनती हैं बुर्का, जानिए कुरान और हदीस में क्या है लिखा
Women in Islam: आपने अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है. जानें इज्जत और सुकून का गहरा राज.
मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है?
धर्म
5 Photos
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां मचा रहीं हैं हड़कंप, 2026 में बढ़ेगा एलियंस से संपर्क और AI का खतरा!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion