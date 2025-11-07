बुरे वक्त में हौसला बनाए रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है. सकारात्मक सोच तनाव कम करती है, जीवन में स्पष्टता लाती है और मुश्किलों को सहन करने की शक्ति देती है. जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखता है, तो वह समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकता है, जिससे आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.