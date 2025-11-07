हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMotivational Quotes: बुरे वक्त में हौसला देने का काम करेंगी जया किशोरी की ये बातें..

Motivational Quotes: बुरे वक्त में हौसला देने का काम करेंगी जया किशोरी की ये बातें..

Jaya Kishori: अगर आप परी तरह से टूट चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसी स्थिति में अगर आपको हौसला चाहिए तो, जया किशोरी की ये बातें हौसला देने का काम करेंगी. आइए जानें विस्तार से.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 07 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Jaya Kishori: अगर आप परी तरह से टूट चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसी स्थिति में अगर आपको हौसला चाहिए तो, जया किशोरी की ये बातें हौसला देने का काम करेंगी. आइए जानें विस्तार से.

जया किशोरी के अनमोल विचार.

1/6
जया किशोरी एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता, गायिका और प्रेरक वक्ता हैं, जो अपने
जया किशोरी एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता, गायिका और प्रेरक वक्ता हैं, जो अपने "श्रीमद् भागवत कथा" और "नानी बाई का मायरा" जैसे प्रवचनों के लिए जानी जाती हैं. साथ ही अगर आप पूरी तरह से टूट चुके हैं. ऐसी स्थिति में अगर आपको हौसला चाहिए तो, जया किशोरी की ये बातें हौसला देने का काम करेंगी. आइए जानें विस्तार से.
2/6
जया किशोरी के अनुसार, बुरे वक्त में हौसला कायम रखने के लिए कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें, मन को जीतें, और कठिनाइयों से निकलकर अपने आपको मजबूत बनाने की कोशिश करें. वह सिखाती हैं कि आप खुद को उठाएं और फिर से शुरुआत करें, क्योंकि आप अपने स्वयं के सहारा हैं.
जया किशोरी के अनुसार, बुरे वक्त में हौसला कायम रखने के लिए कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें, मन को जीतें, और कठिनाइयों से निकलकर अपने आपको मजबूत बनाने की कोशिश करें. वह सिखाती हैं कि आप खुद को उठाएं और फिर से शुरुआत करें, क्योंकि आप अपने स्वयं के सहारा हैं.
3/6
बुरे वक्त में हौसला बनाए रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है. सकारात्मक सोच तनाव कम करती है, जीवन में स्पष्टता लाती है और मुश्किलों को सहन करने की शक्ति देती है. जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखता है, तो वह समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकता है, जिससे आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
बुरे वक्त में हौसला बनाए रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है. सकारात्मक सोच तनाव कम करती है, जीवन में स्पष्टता लाती है और मुश्किलों को सहन करने की शक्ति देती है. जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखता है, तो वह समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकता है, जिससे आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
4/6
बुरे वक्त में बदला लेने की बजाय आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. क्योंकि बदला लेना विनाशकारी है और यह मानसिक शांति को भंग करता है. उन्होंने कहा है कि समस्याओं को कैसे देखा जाए, यह अधिक महत्वपूर्ण है और विनम्रता के साथ आगे बढ़ने से जीवन में सफलता मिलती है.
बुरे वक्त में बदला लेने की बजाय आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. क्योंकि बदला लेना विनाशकारी है और यह मानसिक शांति को भंग करता है. उन्होंने कहा है कि समस्याओं को कैसे देखा जाए, यह अधिक महत्वपूर्ण है और विनम्रता के साथ आगे बढ़ने से जीवन में सफलता मिलती है.
5/6
खुद को जीतने के लिए मन को जीतना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, और अपनी गलतियों को दूसरों की नहीं, बल्कि खुद की मानना चाहिए. इसके अलावा, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें और अपनी ऊर्जा को दूसरों की बुराई में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएं.
खुद को जीतने के लिए मन को जीतना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, और अपनी गलतियों को दूसरों की नहीं, बल्कि खुद की मानना चाहिए. इसके अलावा, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें और अपनी ऊर्जा को दूसरों की बुराई में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएं.
6/6
जब समय बुरा चल रहा हो तो आप निराश न हों, बल्कि धैर्य रखें क्योंकि समय हर किसी का बदलता है. यह मायने नहीं रखता कि आप समस्या के वक्त कैसे दिखते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस समस्या को कैसे देखते हैं. आपके देखने का नजरिया ही सब कुछ है.
जब समय बुरा चल रहा हो तो आप निराश न हों, बल्कि धैर्य रखें क्योंकि समय हर किसी का बदलता है. यह मायने नहीं रखता कि आप समस्या के वक्त कैसे दिखते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस समस्या को कैसे देखते हैं. आपके देखने का नजरिया ही सब कुछ है.
Published at : 07 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Jaya Kishori

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान
इंडिया
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
‘कटिंग-शेविंग’ से ‘ऑटो-ड्राइविंग’ तक, जुबली हिल्स की गलियों में वोट लेने के लिए नेताओं का 'तमाशा'
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget