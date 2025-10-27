मोरारी बापू कहते हैं कि “अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो और उस पर हंसने वाले कोई न हों, तो समझना कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है” इस विचार का अर्थ है कि जीवन में ऐसा उद्देश्य चुनिए जो असंभव सा लगे, तभी आप अपनी सीमाओं को तोड़ पाएंगे. कठिनाइयां और आलोचना ही यह बताती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं.