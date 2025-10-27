हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMotivational Quotes: मोरारी बापू के प्रेरक विचार, जीवन, लक्ष्य और कर्म से सीखें सफलता के सूत्र

Motivational Quotes: मोरारी बापू के प्रेरक विचार, जीवन, लक्ष्य और कर्म से सीखें सफलता के सूत्र

Motivational Quotes: मोरारी बापू भारत के महान संत और कथाकारों में से एक हैं. उनका पूरा नाम मोरारीदास प्रभुदास हरियानी है. वे अपनी राम कथा, भजनों और आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 27 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Motivational Quotes: मोरारी बापू भारत के महान संत और कथाकारों में से एक हैं. उनका पूरा नाम मोरारीदास प्रभुदास हरियानी है. वे अपनी राम कथा, भजनों और आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं.

मोरारी बापू अनमोल वचन

1/6
भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लाखों लोग मोरारी बापू की कथाएं सुनते हैं. उनके प्रवचनों में धर्म, संस्कृति और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन दिखाई देता है.
भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लाखों लोग मोरारी बापू की कथाएं सुनते हैं. उनके प्रवचनों में धर्म, संस्कृति और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन दिखाई देता है.
2/6
मोरारी बापू कहते हैं कि “अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो और उस पर हंसने वाले कोई न हों, तो समझना कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है” इस विचार का अर्थ है कि जीवन में ऐसा उद्देश्य चुनिए जो असंभव सा लगे, तभी आप अपनी सीमाओं को तोड़ पाएंगे. कठिनाइयां और आलोचना ही यह बताती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं.
मोरारी बापू कहते हैं कि "अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो और उस पर हंसने वाले कोई न हों, तो समझना कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है" इस विचार का अर्थ है कि जीवन में ऐसा उद्देश्य चुनिए जो असंभव सा लगे, तभी आप अपनी सीमाओं को तोड़ पाएंगे. कठिनाइयां और आलोचना ही यह बताती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं.
3/6
बापू कहते हैं कि “इंसान मृत्यु से नहीं मरता, भय से मरता है.” यानी असली मृत्यु तब होती है जब व्यक्ति हार मान लेता है, कोशिश करना छोड़ देता है. डर हमें अंदर से तोड़ देता है, इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा जीवन है.
बापू कहते हैं कि "इंसान मृत्यु से नहीं मरता, भय से मरता है." यानी असली मृत्यु तब होती है जब व्यक्ति हार मान लेता है, कोशिश करना छोड़ देता है. डर हमें अंदर से तोड़ देता है, इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा जीवन है.
4/6
मोरारी बापू का मानना है कि “कर्म से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है.” हर अच्छा या बुरा कर्म एक दिन जीवन पर असर डालता है. इसलिए हमेशा सद्कर्म करें, क्योंकि वही भविष्य का आधार बनते हैं.
मोरारी बापू का मानना है कि "कर्म से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है." हर अच्छा या बुरा कर्म एक दिन जीवन पर असर डालता है. इसलिए हमेशा सद्कर्म करें, क्योंकि वही भविष्य का आधार बनते हैं.
5/6
मोरारी बापू कहते हैं कि निष्फल होना गुनाह नहीं है. निरुत्साहित होना गुनाह है. बल्कि सफलता के लिए उत्साह न होना गुनाह है.
मोरारी बापू कहते हैं कि निष्फल होना गुनाह नहीं है. निरुत्साहित होना गुनाह है. बल्कि सफलता के लिए उत्साह न होना गुनाह है.
6/6
उनका मानना है कि भाग जाना बहुत ही आसान है. पर जाग जाना बहुत कठिन है. आप भागो मत बल्कि जागो.
उनका मानना है कि भाग जाना बहुत ही आसान है. पर जाग जाना बहुत कठिन है. आप भागो मत बल्कि जागो.
Published at : 27 Oct 2025 07:00 AM (IST)
