एक्सप्लोरर
Motivational Quotes: मोरारी बापू के प्रेरक विचार, जीवन, लक्ष्य और कर्म से सीखें सफलता के सूत्र
Motivational Quotes: मोरारी बापू भारत के महान संत और कथाकारों में से एक हैं. उनका पूरा नाम मोरारीदास प्रभुदास हरियानी है. वे अपनी राम कथा, भजनों और आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं.
मोरारी बापू अनमोल वचन
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Oct 2025 07:00 AM (IST)
धर्म
6 Photos
खरना के बाद सांध्य अर्घ्य की तैयारी शुरू, जानें किन चीज़ों से बनेगा छठ का पवित्र प्रसाद!
धर्म
6 Photos
Chhath Puja 2025: छठ पर्व के समापन से पहले चमकेगा 4 राशियों का भाग्य, शुक्र करेंगे गोचर
धर्म
8 Photos
Chhath Puja 2025: पूजा की टोकरी में इन 7 फलों का होना जरूरी, छठी मैया के प्रिय फलों के बिना अधूरा रहेगा पर्व
धर्म
6 Photos
छठ पूजा में पहले डूबते फिर उदयीमान सूर्य को क्यों दिया जाता है अर्घ्य, जान लें इसके कारण
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
बिहार
वक्फ कानून पर 'इंडिया' गठबंधन का कड़ा रुख, तेजस्वी बोले- सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा कानून
क्रिकेट
बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion