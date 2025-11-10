Motivational Quotes: सफलता का रास्ता दिखाएंगे जया किशोरी के ये मोटिवेशनल कोट्स

आपकी कद नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता ही आपको महान बनाती है. इसका मतलब है कि आपका असली मूल्य आपकी ऊंचाई या शारीरिक कद से नहीं, बल्कि आपके विनम्र स्वभाव से तय होता है. विनम्र व्यक्ति कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता. वह अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता है और दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है.