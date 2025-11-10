हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMotivational Quotes: सफलता का रास्ता दिखाएंगे जया किशोरी के ये मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: सफलता का रास्ता दिखाएंगे जया किशोरी के ये मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपनाएं जया किशोरी के ये मोिवेशनल कोट्स जिसने लाखों लोगों के जिंदगी को संवारा है. तोआइए जानें जया किशोरी की कौन सी बातें सफलता का रास्ता दिखाएंगे.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 10 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Motivational Quotes: जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपनाएं जया किशोरी के ये मोिवेशनल कोट्स जिसने लाखों लोगों के जिंदगी को संवारा है. तोआइए जानें जया किशोरी की कौन सी बातें सफलता का रास्ता दिखाएंगे.

सफलता का रास्ता दिखाएंगे जया किशोरी की ये बातें.

1/6
जया किशोरी एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता, भागवत कथावाचक और प्रेरक वक्ता हैं, जो 'किशोरी जी' के नाम से भी जानी जाती हैं. जया किशोरी ने अपनी मोटिवेशनल कोट्स से लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है. इस कड़ी में आइए जानते हैं कि जया किशोरी की कौन सी बातें सफलता का रास्ता दिखाएंगे.
जया किशोरी एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता, भागवत कथावाचक और प्रेरक वक्ता हैं, जो 'किशोरी जी' के नाम से भी जानी जाती हैं. जया किशोरी ने अपनी मोटिवेशनल कोट्स से लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है. इस कड़ी में आइए जानते हैं कि जया किशोरी की कौन सी बातें सफलता का रास्ता दिखाएंगे.
2/6
जया किशोरी के अनुसार, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमें हर पल से कुछ न कुछ सीखना चाहिए. हर पल एक अनुभव है जो हमें खास बनाता है. हमें अच्छे और बुरे हर अनुभव को महसूस करना सीखें, क्योंकि हर अनुभव से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं.
जया किशोरी के अनुसार, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमें हर पल से कुछ न कुछ सीखना चाहिए. हर पल एक अनुभव है जो हमें खास बनाता है. हमें अच्छे और बुरे हर अनुभव को महसूस करना सीखें, क्योंकि हर अनुभव से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं.
3/6
किशोरी जी का कहना है कि जब गुस्सा आए तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा किसी समस्या को सुलझा नहीं सकता, बल्कि उसे और उलझा देता है, जिससे घर की शांति भंग हो सकती है. इसलिए शांत रहकर आप किसी भी समस्या को बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं.
किशोरी जी का कहना है कि जब गुस्सा आए तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा किसी समस्या को सुलझा नहीं सकता, बल्कि उसे और उलझा देता है, जिससे घर की शांति भंग हो सकती है. इसलिए शांत रहकर आप किसी भी समस्या को बेहतर ढंग से सुलझा सकते हैं.
4/6
अगर आपके द्वारा कही गई बातों से दोस्ती को नुकसान पहुंचता है, तो चुप रहना सबसे अच्छा तरीका है. मौन रहना ही दोस्ती को प्राथमिकता देने का एक तरीका हो सकता है. कभी-कभी चुप रहना ही शब्दों से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी हर बात को सही समझा जाए.
अगर आपके द्वारा कही गई बातों से दोस्ती को नुकसान पहुंचता है, तो चुप रहना सबसे अच्छा तरीका है. मौन रहना ही दोस्ती को प्राथमिकता देने का एक तरीका हो सकता है. कभी-कभी चुप रहना ही शब्दों से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी हर बात को सही समझा जाए.
5/6
"हर बदलाव की शुरुआत आपके साथ होती है." हालात से लड़ने के बजाय, उन्हें अपनाने से जीवन आसान हो सकता है. समय के साथ खुद को बदलना सीखें. जब हम समय के साथ खुद को नहीं बदलते हैं, तो हम ही सबसे पीछे रह जाते हैं.
6/6
आपकी कद नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता ही आपको महान बनाती है. इसका मतलब है कि आपका असली मूल्य आपकी ऊंचाई या शारीरिक कद से नहीं, बल्कि आपके विनम्र स्वभाव से तय होता है. विनम्र व्यक्ति कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता. वह अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता है और दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है.
आपकी कद नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता ही आपको महान बनाती है. इसका मतलब है कि आपका असली मूल्य आपकी ऊंचाई या शारीरिक कद से नहीं, बल्कि आपके विनम्र स्वभाव से तय होता है. विनम्र व्यक्ति कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता. वह अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता है और दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है.
Published at : 10 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Jaya Kishori

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Bhopal Khushbu Murder Case: कासिम ने खुशबू को मार डाला! Love Jihad | MP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
क्रिकेट
IPL 2026 Trade Players: सिर्फ सैमसन-जडेजा नहीं, IPL ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों की हो सकती है ट्रेड डील; हैरान कर देगी लिस्ट
सिर्फ सैमसन-जडेजा नहीं, IPL ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों की हो सकती है ट्रेड डील; हैरान कर देगी लिस्ट
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Blood Cleansing Foods: खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget