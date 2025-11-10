हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMonday Shiva Puja: देवों के देव हैं महादेव, जानें सोमवार को इनकी विशेष पूजा पद्धति को

Monday Shiva Puja: देवों के देव हैं महादेव, जानें सोमवार को इनकी विशेष पूजा पद्धति को

Monday Shiva Puja: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन व्रत और पूजन से मिलती है विशेष कृपा. आइए जानते हैं महादेव की विशेष पूजा विधि और इसका आध्यात्मिक महत्व.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 10 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Monday Shiva Puja: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन व्रत और पूजन से मिलती है विशेष कृपा. आइए जानते हैं महादेव की विशेष पूजा विधि और इसका आध्यात्मिक महत्व.

सोमवार व्रत से मिलती है शिव कृपा

1/7
हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
2/7
सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को अति प्रिय है.यही वजह है कि इस दिन भगवन भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने का विधान है. शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.
सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को अति प्रिय है.यही वजह है कि इस दिन भगवन भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने का विधान है. शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.
3/7
सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना विशेष विधि से करनी चाहिए. प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. व्रत का संकल्प लेकर घर के पूजा स्थल या किसी शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा करें.
सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना विशेष विधि से करनी चाहिए. प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. व्रत का संकल्प लेकर घर के पूजा स्थल या किसी शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा करें.
4/7
सबसे पहले जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. साथ ही महादेव को बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फल अर्पित करें और मां पार्वती को सोलह श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं.
सबसे पहले जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. साथ ही महादेव को बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फल अर्पित करें और मां पार्वती को सोलह श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं.
5/7
धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन सोलह श्रृंगार, दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है. इन चीजों का दान करने से साधक पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है. साथ ही पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं.
धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन सोलह श्रृंगार, दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है. इन चीजों का दान करने से साधक पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है. साथ ही पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं.
6/7
ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन चांदी का शिवलिंग मंदिर में दान करने से साधक को मनोवांछित फल और कार्य में सफलता प्राप्त होती है. साथ ही सोमवार व्रत करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और जातक को रोगों से छुटकारा मिलता है.
ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन चांदी का शिवलिंग मंदिर में दान करने से साधक को मनोवांछित फल और कार्य में सफलता प्राप्त होती है. साथ ही सोमवार व्रत करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और जातक को रोगों से छुटकारा मिलता है.
7/7
कहते हैं कि श्रद्धा अनुसार सोमवार के दिन अगर कोई भक्त मंदिर या गरीब लोगों में गर्म कपड़ो और धन का दान करता है. तो उसे जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है.
कहते हैं कि श्रद्धा अनुसार सोमवार के दिन अगर कोई भक्त मंदिर या गरीब लोगों में गर्म कपड़ो और धन का दान करता है. तो उसे जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है.
Published at : 10 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Monday Shiva Puja Hindu Rituals Lord Mahadev Worship

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
IND vs SA: गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द, दिग्गज ने दी अहम सलाह
गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
IND vs SA: गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द, दिग्गज ने दी अहम सलाह
गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द
इंडिया
कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में 2 मिनट लेट पहुंचे राहुल गांधी तो मिली सजा! लगाने पड़े 10 पुशअप
कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में 2 मिनट लेट पहुंचे राहुल गांधी तो मिली सजा! लगाने पड़े 10 पुशअप
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
ट्रेंडिंग
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget