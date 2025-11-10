हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.