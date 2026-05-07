कुछ राशियों के लिए यह समय प्रोफेशनल ग्रोथ, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है. खासकर छात्रों के लिए यह गोचर अनुकूल प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं.