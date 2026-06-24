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Mahabharat: धर्म और विवेक की राह ही सच्ची विजय का आधार
Mahabharat: मोह, अहंकार और पक्षपात व्यक्ति के निर्णयों को कमजोर कर देते हैं. जो धर्म, न्याय और सही सलाह का सम्मान करता है, वही अंत में सम्मान, सफलता और स्थायी विजय प्राप्त करता है.
महाभारत कथा
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Published at : 24 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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