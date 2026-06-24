लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव जीवित हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह भी कर लिया है. यह समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल चुका था. हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र चिंतित थे, क्योंकि जनता और विद्वानों का झुकाव पांडवों की ओर बढ़ता जा रहा था. ऐसे में राज्य के भविष्य को लेकर नई चर्चा शुरू हुई.