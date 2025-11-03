प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं. उस पर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें. अब शिवलिंग पर जल, दूध और शहद से अभिषेक करें. इसके बाद चंदन लगाएं और भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी को फूलों की माला पहनाएं. पूजा के दौरान माता पार्वती को चूड़ी, सिंदूर या लाल चुनरी अर्पित करें.