Premanand Maharaj: क्या पति को बताना चाहिए अपना पुराना प्यार? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

Premanand Maharaj: क्या पति को बताना चाहिए अपना पुराना प्यार? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

Premanand Maharaj: शादी के बाद पति से पुराने संबंधों का जिक्र करना चाहिए या नहीं. प्रेमानंद महाराज ने इसके बारे में सुझाव दिया. तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या है उनकी राय.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 21 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Premanand Maharaj: शादी के बाद पति से पुराने संबंधों का जिक्र करना चाहिए या नहीं. प्रेमानंद महाराज ने इसके बारे में सुझाव दिया. तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या है उनकी राय.

क्या पति को बताना चाहिए अपना पुराना प्यार?

शादी के बाद पति और पत्नी के रिश्तों में कई कारणों से खटास आती है. इसमें एक कारण विवाह से पहले के संबंध भी माने जाते हैं. शादी के बाद पति से पुराने संबंधों का जिक्र करना चाहिए या नहीं ? यह ऐसा सवाल है जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और कंफ्यूज रहते हैं. प्रेमानंद महाराज ने इसके बारे में सुझाव दिया. तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या है उनकी राय.
शादी के बाद पति और पत्नी के रिश्तों में कई कारणों से खटास आती है. इसमें एक कारण विवाह से पहले के संबंध भी माने जाते हैं. शादी के बाद पति से पुराने संबंधों का जिक्र करना चाहिए या नहीं ? यह ऐसा सवाल है जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और कंफ्यूज रहते हैं. प्रेमानंद महाराज ने इसके बारे में सुझाव दिया. तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या है उनकी राय.
प्रेमानंद महाराज से एक सवाल पूछा गया कि क्या पुराने संबंधों को लेकर पति से बात करनी चाहिए या नहीं? तो प्रेमानंद जी महाराज ने जवाब दिया कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पति या पत्नी से अपने पुराने प्रेम के बारे में जिक्र न करें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में प्यार की कमी आती है जिसका प्रभाव आपके खुशहाल जीवन को खराब कर सकती है. उन्होंने यह भी कहना है की शादी के बाद हर स्त्री को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए और साथ ही महिला हो या पुरुष उसे हमेशा किसी गैर मर्द या स्त्री को नहीं देखना चाहिए.
प्रेमानंद महाराज से एक सवाल पूछा गया कि क्या पुराने संबंधों को लेकर पति से बात करनी चाहिए या नहीं? तो प्रेमानंद जी महाराज ने जवाब दिया कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पति या पत्नी से अपने पुराने प्रेम के बारे में जिक्र न करें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में प्यार की कमी आती है जिसका प्रभाव आपके खुशहाल जीवन को खराब कर सकती है. उन्होंने यह भी कहना है की शादी के बाद हर स्त्री को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए और साथ ही महिला हो या पुरुष उसे हमेशा किसी गैर मर्द या स्त्री को नहीं देखना चाहिए.
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर कोई पहले आपका मित्र रहा हो और गलत कदम उठाए गए हो, और इसके बाद आपकी शादी किसी और से हो गई तो उसे भूल जाओ और मान लो कि यह पिछले जन्म की बात थी. अब इस बात को बताने की कभी गलती मत करना, वरना परिवार बिखर जाएगा. अगर आपने ईमानदारी से बता दिया तो भी आपके पति के मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं रहेंगे.
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर कोई पहले आपका मित्र रहा हो और गलत कदम उठाए गए हो, और इसके बाद आपकी शादी किसी और से हो गई तो उसे भूल जाओ और मान लो कि यह पिछले जन्म की बात थी. अब इस बात को बताने की कभी गलती मत करना, वरना परिवार बिखर जाएगा. अगर आपने ईमानदारी से बता दिया तो भी आपके पति के मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं रहेंगे.
आजकल के समाज में, बहुत से लोग अपने जीवनसाथी से पूरी ईमानदारी के साथ अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं. यह एक नॉर्मल मेंटलिटी बन चुकी है कि हम किसी भी बात को छिपाने से अपने रिश्ते में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं. लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, यह जरूरी नहीं कि हर बात अपने जीवनसाथी से शेयर की जाए, खासकर अगर वह बात आपके पुराने प्यार या संबंध से जुड़ी हो.
आजकल के समाज में, बहुत से लोग अपने जीवनसाथी से पूरी ईमानदारी के साथ अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं. यह एक नॉर्मल मेंटलिटी बन चुकी है कि हम किसी भी बात को छिपाने से अपने रिश्ते में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं. लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, यह जरूरी नहीं कि हर बात अपने जीवनसाथी से शेयर की जाए, खासकर अगर वह बात आपके पुराने प्यार या संबंध से जुड़ी हो.
Published at : 21 Oct 2025 03:00 AM (IST)
