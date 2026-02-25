एक्सप्लोरर
काशी में रंगभरी एकादशी की शुरुआत, भगवान विश्वनाथ और माता गौरा का अनोखा रंग उत्सव! देखें फोटो
Rangbhari Ekadashi in Kashi: काशी में रंगभरी एकादशी की शुरुआत गौरा हल्दी रस्म से हो चुकी है. महाशिवरात्रि के बाद बाबा विश्वनाथ और मां गौरा के गौना की परंपरा निभाई जाती है.
काशी में रंग-बिरंगी एकादशी
Published at : 25 Feb 2026 11:05 AM (IST)
