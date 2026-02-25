हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
काशी में रंगभरी एकादशी की शुरुआत, भगवान विश्वनाथ और माता गौरा का अनोखा रंग उत्सव! देखें फोटो

Rangbhari Ekadashi in Kashi: काशी में रंगभरी एकादशी की शुरुआत गौरा हल्दी रस्म से हो चुकी है. महाशिवरात्रि के बाद बाबा विश्वनाथ और मां गौरा के गौना की परंपरा निभाई जाती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Feb 2026 11:05 AM (IST)
काशी में रंग-बिरंगी एकादशी

1/7
भगवान काशी विश्वनाथ और माता गौरा से जुड़ा रंग उत्सव का पर्व वाराणसी में धूमधाम से मनाया जाता है. और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है.
2/7
दरअसल सालों पुराने परंपरा के अनुसार वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत आवास पर भगवान विश्वनाथ और मां गौरा के विवाह मांगलिक आयोजन से जुड़ी अनेक रस्म निभाई जाती है. इसी क्रम में मंगलवार के दिन मां गौरा के गौना हल्दी रस्म को विधि विधान से पूरा किया गया.
Published at : 25 Feb 2026 11:05 AM (IST)
