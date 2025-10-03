करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है. इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले कुछ खा-पीकर शुरू होता है और रात को चांद की पूजा करने के बाद ही तोड़ा जाता है. इस समय शरीर को ऊर्जा और जल की आवश्यकता होती है, इसलिए पारंपरिक खाद्य पदार्थ न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं.