हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलKali Chaudas 2025: देवी काली की पूजा से पाएं बुरी शक्तियों से सुरक्षा और शक्ति

Kali Chaudas 2025: देवी काली की पूजा से पाएं बुरी शक्तियों से सुरक्षा और शक्ति

Kali Chaudas 2025: काली चौदस पर देवी काली की पूजा अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति देती है. यह दिन शक्ति, साहस और आध्यात्मिक संरक्षण प्राप्त करने का शुभ अवसर माना जाता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 20 Oct 2025 04:30 PM (IST)
देवी काली पूजा से बुरी शक्तियों से रक्षा

1/6
कार्तिक माह में दिवाली के दिन काली चौदस मनाते हैं. इसे दिवाली की तैयारी का एक अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है. इस दिन देवी काली की पूजा की जाती है, जो अंधकारमय शक्तियों से रक्षा करने वाली हैं.
2/6
काली चौदस या काली पूजा का यह दिन राक्षस नरकासुर पर विजय का प्रतीक है. भक्त अपने घरों को दीपों से रोशन करते हैं. और देवी काली से जीवन की नकारात्मकता को दूर करने का आशीर्वाद मांगते हैं.
3/6
हिंदू धर्म में काली चौदस का बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. देवी काली का हर भक्त काली चौदस के दिन को बहुत ही शुभ दिन मानता है. लोग देवी काली की पूजा करते हैं, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक हैं.
4/6
पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह में दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को काली चौदस मनाई जाएगी. रात 11.41 से 12:31 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है.
5/6
देवी काली राक्षसों, नकारात्मक ऊर्जा और सभी बुरी आत्माओं का नाश करने के लिए प्रसिद्ध हैं. ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी काली की पूजा करने से सभी भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और राक्षसी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है.
6/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवी काली की पूजा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो पाप ग्रह राहु के प्रभाव के कारण कठिन समय से गुजर रहे हैं. हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, इस दिन भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने राक्षस नरकासुर का वध किया था. इस दिन आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं. ''ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चये..!!
Published at : 20 Oct 2025 04:30 PM (IST)
Hindu Festival Diwali Rituals Kali Chaudas 2025

Photo Gallery

