एक्सप्लोरर
Diwali in Ayodhya: राम नगरी में दीपोत्सव का महासमरोह, 28 लाख दीयों से रोशन होगी अयोध्या
Diwali in Ayodhya: अयोध्या दीपोत्सव में 28 लाख दीयों से जगमग, 2100 वेदाचार्यों की महाआरती, 1100 ड्रोन से रामायण दृश्य, रामलीलाएं, झांकियां और लाखों श्रद्धालुओं का भव्य उत्सव.
अयोध्या जगमगाएगी 28 लाख दीयों से
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 19 Oct 2025 12:26 PM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
आपके प्रति कोई द्वेष रख रहा है, तो क्या करें, जानें प्रेमानंद महाराज जी का उपदेश
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क ने 176.5 की स्पीड से फेंकी गेंद? तोड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? जानें क्या है इसकी सच्चाई
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion