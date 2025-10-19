दीपोत्सव देखने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं. पूरी नगरी भक्ति और उल्लास से सराबोर है. इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. हालांकि अवध यूनिवर्सिटी के लगभग 33 हजार स्वयंसेवक और कई सामाजिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं.