Diwali in Ayodhya: राम नगरी में दीपोत्सव का महासमरोह, 28 लाख दीयों से रोशन होगी अयोध्या

Diwali in Ayodhya: राम नगरी में दीपोत्सव का महासमरोह, 28 लाख दीयों से रोशन होगी अयोध्या

Diwali in Ayodhya: अयोध्या दीपोत्सव में 28 लाख दीयों से जगमग, 2100 वेदाचार्यों की महाआरती, 1100 ड्रोन से रामायण दृश्य, रामलीलाएं, झांकियां और लाखों श्रद्धालुओं का भव्य उत्सव.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 19 Oct 2025 01:25 PM (IST)
Diwali in Ayodhya: अयोध्या दीपोत्सव में 28 लाख दीयों से जगमग, 2100 वेदाचार्यों की महाआरती, 1100 ड्रोन से रामायण दृश्य, रामलीलाएं, झांकियां और लाखों श्रद्धालुओं का भव्य उत्सव.

अयोध्या जगमगाएगी 28 लाख दीयों से

1/6
अयोध्या नगरी आज फिर से दिव्य रोशनी से नहाने जा रही है. दीपोत्सव के अवसर पर 28 लाख दीयों की जगमग रोशनी में पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजेगी. राम जन्मभूमि से लेकर सरयू घाट तक हर ओर दीपों की श्रृंखला से इस तरह का नजारा बनेगा.
अयोध्या नगरी आज फिर से दिव्य रोशनी से नहाने जा रही है. दीपोत्सव के अवसर पर 28 लाख दीयों की जगमग रोशनी में पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजेगी. राम जन्मभूमि से लेकर सरयू घाट तक हर ओर दीपों की श्रृंखला से इस तरह का नजारा बनेगा.
2/6
अयोध्या में रविवार को दीपोत्सव के अवसर पर चारों ओर सजावट का माहौल है मंदिर, घाट और गलियां रंगीन रोशनी से जगमग कर रही हैं. इस बार प्रशासन ने दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली है.
अयोध्या में रविवार को दीपोत्सव के अवसर पर चारों ओर सजावट का माहौल है मंदिर, घाट और गलियां रंगीन रोशनी से जगमग कर रही हैं. इस बार प्रशासन ने दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली है.
3/6
इस बार दीपोत्सव में लगभग 28 लाख दीये जलाए जाएंगे, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा. ये दीये अयोध्या के विभिन्न घाटों और मंदिर प्रांगणों में एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे.
इस बार दीपोत्सव में लगभग 28 लाख दीये जलाए जाएंगे, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा. ये दीये अयोध्या के विभिन्न घाटों और मंदिर प्रांगणों में एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे.
4/6
इस दीपोत्सव में 2100 वेदाचार्य द्वारा महाआरती का भी विश्वरिकार्ड बनेगा. वहीं मेक इन इंडिया से बने 1100 ड्रोन से आकाश में रामायण का दृश्य भी बनेगा.
इस दीपोत्सव में 2100 वेदाचार्य द्वारा महाआरती का भी विश्वरिकार्ड बनेगा. वहीं मेक इन इंडिया से बने 1100 ड्रोन से आकाश में रामायण का दृश्य भी बनेगा.
5/6
रामकथा पार्क में नेपाल से श्रीलंका तक की रामलीलाएं कथकली, मणिपुरी रस जैसे कई लोकनृत्य भी होंगे. साथ ही रामायण के सात कांडों पर आधारित झांकियां भी आकर्षण के केंद्र होंगे.
रामकथा पार्क में नेपाल से श्रीलंका तक की रामलीलाएं कथकली, मणिपुरी रस जैसे कई लोकनृत्य भी होंगे. साथ ही रामायण के सात कांडों पर आधारित झांकियां भी आकर्षण के केंद्र होंगे.
6/6
दीपोत्सव देखने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं. पूरी नगरी भक्ति और उल्लास से सराबोर है. इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. हालांकि अवध यूनिवर्सिटी के लगभग 33 हजार स्वयंसेवक और कई सामाजिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं.
दीपोत्सव देखने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं. पूरी नगरी भक्ति और उल्लास से सराबोर है. इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. हालांकि अवध यूनिवर्सिटी के लगभग 33 हजार स्वयंसेवक और कई सामाजिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं.
Published at : 19 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Ayodhya Diwali 2025 Ram Nagari Festival 28 Lakh Diyas Celebration

Embed widget