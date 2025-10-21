हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मGovardhan Puja 2025 Date: आज या कल, कब है गोवर्धन पूजा? जानिए तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Govardhan Puja 2025 Date: आज या कल, कब है गोवर्धन पूजा? जानिए तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व रूप में मनाई जाएगी. यह दिन प्रकृति और श्रीकृष्ण के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जहां दीप, फल और पंचामृत से पूजा की जाती है..

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 21 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व रूप में मनाई जाएगी. यह दिन प्रकृति और श्रीकृष्ण के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जहां दीप, फल और पंचामृत से पूजा की जाती है..

गोवर्धन पूजा 2025

1/7
दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा इस वर्ष लोगों के बीच तारीख को लेकर थोड़ी उलझन का कारण बना हुआ है. इसकी वजह यह है कि इस बार दो दिन दिवाली मनाई जा रही है. ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा किस दिन करनी चाहिए — 21 या 22 अक्टूबर?
दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा इस वर्ष लोगों के बीच तारीख को लेकर थोड़ी उलझन का कारण बना हुआ है. इसकी वजह यह है कि इस बार दो दिन दिवाली मनाई जा रही है. ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा किस दिन करनी चाहिए — 21 या 22 अक्टूबर?
2/7
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है. इस वर्ष यह तिथि 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को पड़ रही है. कार्तिक प्रतिपदा का आरंभ 21 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 54 मिनट पर होगा और समापन 22 अक्टूबर की रात 8 बजकर 16 मिनट पर. इसलिए इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को की जाएगी. पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8:47 बजे तक, तथा शाम को 3:36 से 5:52 बजे तक रहेगा.
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है. इस वर्ष यह तिथि 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को पड़ रही है. कार्तिक प्रतिपदा का आरंभ 21 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 54 मिनट पर होगा और समापन 22 अक्टूबर की रात 8 बजकर 16 मिनट पर. इसलिए इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को की जाएगी. पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8:47 बजे तक, तथा शाम को 3:36 से 5:52 बजे तक रहेगा.
3/7
इस दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाएं. उसके चारों ओर दीपक जलाएं और अन्नकूट प्रसाद के रूप में विभिन्न पकवान और मिठाइयाँ चढ़ाएं. पूजा के समय गोवर्धन महाराज की कथा पढ़ना शुभ माना जाता है. पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और गौ सेवा का संकल्प लें, क्योंकि इस दिन गाय की सेवा को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है.
इस दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाएं. उसके चारों ओर दीपक जलाएं और अन्नकूट प्रसाद के रूप में विभिन्न पकवान और मिठाइयाँ चढ़ाएं. पूजा के समय गोवर्धन महाराज की कथा पढ़ना शुभ माना जाता है. पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और गौ सेवा का संकल्प लें, क्योंकि इस दिन गाय की सेवा को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है.
4/7
गोवर्धन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में गोबर से बना पर्वत, जल से भरा कलश, दीपक, धूप, अगरबत्ती, पंचामृत, फल, मिठाई, गोमती चक्र, गाय का दूध और घी, तुलसी पत्ते, गंगाजल, झाड़ू, सूप, पंखा और गोवर्धन को ओढ़ाने के लिए कपड़ा शामिल है. अन्नकूट प्रसाद के लिए कई तरह की सब्जियां और पकवानों का मिश्रण तैयार किया जाता है.
गोवर्धन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में गोबर से बना पर्वत, जल से भरा कलश, दीपक, धूप, अगरबत्ती, पंचामृत, फल, मिठाई, गोमती चक्र, गाय का दूध और घी, तुलसी पत्ते, गंगाजल, झाड़ू, सूप, पंखा और गोवर्धन को ओढ़ाने के लिए कपड़ा शामिल है. अन्नकूट प्रसाद के लिए कई तरह की सब्जियां और पकवानों का मिश्रण तैयार किया जाता है.
5/7
मुख्य सामग्री का विशेष महत्व भी बताया गया है, गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाना प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है, जबकि घी, रुई की बत्तियाँ और दीपक दिव्यता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं. गंगाजल और आम के पत्ते शुद्धिकरण और पवित्रता का भाव दर्शाते हैं. कलश में रखी सुपारी और सिक्के धन-समृद्धि के संकेत हैं.
मुख्य सामग्री का विशेष महत्व भी बताया गया है, गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाना प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है, जबकि घी, रुई की बत्तियाँ और दीपक दिव्यता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं. गंगाजल और आम के पत्ते शुद्धिकरण और पवित्रता का भाव दर्शाते हैं. कलश में रखी सुपारी और सिक्के धन-समृद्धि के संकेत हैं.
6/7
अन्नकूट भोग में चावल, गेहूं, दूध, दही, घी, गुड़, मिश्री, केले, सेब, काजू-बादाम, लड्डू और पेड़े जैसे पकवान शामिल किए जाते हैं. पूजा स्थल को लाल वस्त्र, पंचामृत, कपूर, अगरबत्ती, फूल और तुलसी से सजाया जाता है. तिलक के लिए रोली, हल्दी और अक्षत का उपयोग किया जाता है, जबकि पान के पत्ते और लौंग भगवान को अर्पित किए जाते हैं.
अन्नकूट भोग में चावल, गेहूं, दूध, दही, घी, गुड़, मिश्री, केले, सेब, काजू-बादाम, लड्डू और पेड़े जैसे पकवान शामिल किए जाते हैं. पूजा स्थल को लाल वस्त्र, पंचामृत, कपूर, अगरबत्ती, फूल और तुलसी से सजाया जाता है. तिलक के लिए रोली, हल्दी और अक्षत का उपयोग किया जाता है, जबकि पान के पत्ते और लौंग भगवान को अर्पित किए जाते हैं.
7/7
घर की सजावट के लिए आम या अशोक के पत्तों की बंदनवार लगाई जाती है और कम से कम 21 दीपक जलाए जाते हैं, जो प्रकाश, समृद्धि और कृतज्ञता का प्रतीक हैं. यह दिन प्रकृति, गौ, और श्रीकृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है, जो हमें यह स्मरण कराता है कि समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतुलन, श्रद्धा और सेवा में निहित है.
घर की सजावट के लिए आम या अशोक के पत्तों की बंदनवार लगाई जाती है और कम से कम 21 दीपक जलाए जाते हैं, जो प्रकाश, समृद्धि और कृतज्ञता का प्रतीक हैं. यह दिन प्रकृति, गौ, और श्रीकृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है, जो हमें यह स्मरण कराता है कि समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतुलन, श्रद्धा और सेवा में निहित है.
Published at : 21 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
Govardhan Puja 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
यूटिलिटी
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget