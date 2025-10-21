एक्सप्लोरर
Govardhan Puja 2025 Date: आज या कल, कब है गोवर्धन पूजा? जानिए तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व रूप में मनाई जाएगी. यह दिन प्रकृति और श्रीकृष्ण के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जहां दीप, फल और पंचामृत से पूजा की जाती है..
गोवर्धन पूजा 2025
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Tags :Govardhan Puja 2025
धर्म
4 Photos
Premanand Maharaj: क्या पति को बताना चाहिए अपना पुराना प्यार? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह
धर्म
4 Photos
Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये तीन रहस्यमयी साधनाएं, मिलेगी मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा
धर्म
6 Photos
Diwali 2025 Vastu Tips: वास्तु अनुसार इन तरीकों से करें दीपावली पूजन के उपाय, घर में स्थापित होगी मां लक्ष्मी की कृपा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion