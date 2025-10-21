मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के बाद आपको गोबर के कुछ हिस्से से घर के आंगन को लीपना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहता है और भगवान कृष्ण की कृपा भी हमेशा बनी रहती है. महिलाएं पूजा के बाद गोवर्धन से बचे हुए गोबर से कंडे तैयार कर सकती हैं और इसका इस्तेमाल घर के किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इन कंडों को आप सर्दियों में खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकती हैं. इसे घर में जलाकर वातावरण को शुद्ध भी किया जा सकता है.