हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मGopashtami 2025: गौमाता पर विधि से अर्पण करें भोग, जीवन से दूर होंगी परेशानियां और श्री कृष्ण का मिलेगा आशीर्वाद!

Gopashtami 2025: गौमाता पर विधि से अर्पण करें भोग, जीवन से दूर होंगी परेशानियां और श्री कृष्ण का मिलेगा आशीर्वाद!

Gopashtami 2025: गोपाष्टमी का त्योहार कल मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस दिन गौ माता को कुछ चीजें खिलाने से जितने भी बिगड़े काम होते हैं वे सब पूरे होते हैं. आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Gopashtami 2025: गोपाष्टमी का त्योहार कल मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस दिन गौ माता को कुछ चीजें खिलाने से जितने भी बिगड़े काम होते हैं वे सब पूरे होते हैं. आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं.

गोपाष्टमी 2025

1/5
गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है. ऐसा माना जाता है कि गौमाता में 33 कोटी देवी-देवताओं का वास होता है. इसलिए इनकी सेवा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के सारे दुख भी दूर होती है.
गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है. ऐसा माना जाता है कि गौमाता में 33 कोटी देवी-देवताओं का वास होता है. इसलिए इनकी सेवा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के सारे दुख भी दूर होती है.
2/5
हिंदू शास्त्रों में गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास बताया है. इसलिए गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करना सभी देवी-देवताओं की आराधना के समान माना गया है. इस दिन गायों को कुछ चीजें खिलानी चाहिए, मगर ध्यान रहें कि खिलानी वाली चीजें लाभकारी हो. यह दिन धर्म, करुणा और सेवा का भी प्रतीक है, जो हमें जीवन में सरलता और विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देता है. आइए जानते है कौन सी हैं वे चीजें.
हिंदू शास्त्रों में गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास बताया है. इसलिए गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करना सभी देवी-देवताओं की आराधना के समान माना गया है. इस दिन गायों को कुछ चीजें खिलानी चाहिए, मगर ध्यान रहें कि खिलानी वाली चीजें लाभकारी हो. यह दिन धर्म, करुणा और सेवा का भी प्रतीक है, जो हमें जीवन में सरलता और विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देता है. आइए जानते है कौन सी हैं वे चीजें.
3/5
इस वर्ष गोपाष्टमी का शुभ पर्व 30 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 29 अक्टूबर की सुबह 9:23 बजे शुरू होकर 30 अक्टूबर की सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार पूजा 30 अक्टूबर की सुबह ही करना शुभ माना गया है. गोपाष्टमी की पूजा सूर्योदय के बाद 10 बजकर 6 मिनट पर करना अच्छा रहेगा.
इस वर्ष गोपाष्टमी का शुभ पर्व 30 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 29 अक्टूबर की सुबह 9:23 बजे शुरू होकर 30 अक्टूबर की सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार पूजा 30 अक्टूबर की सुबह ही करना शुभ माना गया है. गोपाष्टमी की पूजा सूर्योदय के बाद 10 बजकर 6 मिनट पर करना अच्छा रहेगा.
4/5
गौ माता को भोग लगाने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद गौ माता को भी स्नान कराएं या साफ कपड़े से पोंछे. फिर उनके माथे पर रोली, चंदन लगाकर फूल चढ़ाएं और भोग अर्पित करें. भोग लगाने के बाद गोमाता की आरती करें और उनके चारों तरफ घूम कर परिक्रमा लगाएं. पूजा के समय मन में पूर्ण श्रद्धा और स्नेह का भाव होना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई गौ सेवा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है.
गौ माता को भोग लगाने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद गौ माता को भी स्नान कराएं या साफ कपड़े से पोंछे. फिर उनके माथे पर रोली, चंदन लगाकर फूल चढ़ाएं और भोग अर्पित करें. भोग लगाने के बाद गोमाता की आरती करें और उनके चारों तरफ घूम कर परिक्रमा लगाएं. पूजा के समय मन में पूर्ण श्रद्धा और स्नेह का भाव होना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई गौ सेवा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है.
5/5
गोपाष्टमी की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है और पारिवारिक जीवन में खुशियां भी बढ़ती हैं. यह पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और आत्मिक शांति का उत्सव है जो हमें गौ माता के प्रति दया और भक्ति जताने का अवसर देता है.
गोपाष्टमी की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है और पारिवारिक जीवन में खुशियां भी बढ़ती हैं. यह पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और आत्मिक शांति का उत्सव है जो हमें गौ माता के प्रति दया और भक्ति जताने का अवसर देता है.
Published at : 29 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Tags :
Hindu Festival Lord Vishnu Gopashtami 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
आंध्र प्रदेश में मोंथा साइक्लोन ने मचाई तबाही, 5.30 घंटे चला लैंडफॉल, 2 की मौत, ओडिशा से लेकर तेलंगाना तक अलर्ट | 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
वाशिंगटन सुंदर ने तोड़ी चुप्पी, सच में IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में होंगे शामिल? खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों
हेल्थ
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
रिफाइंड ऑयल खाने से होती हैं इतनी दिक्कतें, खराब हो जाते हैं बॉडी के ये अंग
शिक्षा
जामिया को कोर्ट की फटकार, शिक्षक संघ में छायी खुशी की लहर, जानें क्या है पूरा मामला
जामिया को कोर्ट की फटकार, शिक्षक संघ में छायी खुशी की लहर, जानें क्या है पूरा मामला
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget