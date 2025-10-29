गौ माता को भोग लगाने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद गौ माता को भी स्नान कराएं या साफ कपड़े से पोंछे. फिर उनके माथे पर रोली, चंदन लगाकर फूल चढ़ाएं और भोग अर्पित करें. भोग लगाने के बाद गोमाता की आरती करें और उनके चारों तरफ घूम कर परिक्रमा लगाएं. पूजा के समय मन में पूर्ण श्रद्धा और स्नेह का भाव होना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई गौ सेवा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है.