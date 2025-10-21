एक्सप्लोरर
Goddess Saraswati Symbols: देवी सरस्वती के प्रतीकों में छिपा है जीवन का गहरा संदेश, जानें इस रहस्य को
Goddess Saraswati Symbols: देवी सरस्वती के प्रतीक—वीणा, हंस, मोर और कमल—छुपे गूढ़ ज्ञान का संदेश देते हैं. जानें ये नकारात्मकता से दूर रहने, ज्ञान और कला में प्रवीण बनने की प्रेरणा देते हैं
मां सरस्वती हंसवाहिनी
Published at : 21 Oct 2025 05:00 PM (IST)
