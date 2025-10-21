हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Goddess Saraswati Symbols: देवी सरस्वती के प्रतीकों में छिपा है जीवन का गहरा संदेश, जानें इस रहस्य को

Goddess Saraswati Symbols: देवी सरस्वती के प्रतीकों में छिपा है जीवन का गहरा संदेश, जानें इस रहस्य को

Goddess Saraswati Symbols: देवी सरस्वती के प्रतीक—वीणा, हंस, मोर और कमल—छुपे गूढ़ ज्ञान का संदेश देते हैं. जानें ये नकारात्मकता से दूर रहने, ज्ञान और कला में प्रवीण बनने की प्रेरणा देते हैं

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 21 Oct 2025 05:00 PM (IST)
मां सरस्वती हंसवाहिनी

1/6
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सरस्वती के प्रमुख रूपो में हंसवाहिनी, वीणावादिनी, शारदा और वाग्देवी है. उनका आसन कमल का फूल है. कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसका कीचड़ से कोई संपर्क नहीं रहता. इससे हमें नकारात्मक चीजों से दूर रहने का संदेश मिलता है.
2/6
पौराणिक कथा के अनुसार मां सरस्वती वीणा लेकर प्रकट हुई थी. मां सरस्वती के प्रमुख रूप में एक वीणावादिनी का है. वह इस रूप में वीणा धारण की हुई है. यह हमें संगीत और कला का संदेश देती हैं. यह रचनात्मकता का प्रतीक है.
3/6
मान्यता है कि मां सरस्वती के प्रमुख रूप में एक शारदा का है. देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और पुस्तक ज्ञान का भंडार है. यह ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं, और यह नाम उनके ज्ञान देने वाली रूप को दर्शाता है. यह रूप हमें निरंतर ज्ञान अर्जित करने की सीख देता है.
4/6
जबकि माता सरस्वती का एक रूप हंसवाहिनी का भी है. हंस पर सवार होने के कारण उन्हें इस नाम से जाना जाता है. यह रूप बुद्धि और विवेक का प्रतीक है. यानी कि ज्ञान और बुद्धि का उपयोग विवेक और समझदारी से किया जाना चाहिए.
5/6
माता सरस्वती को वाग्देवी एक रूप कहा जाता है. यह वाणी की देवी हैं. इस रूप का महत्व यह है कि वाणी का उपयोग सत्य और प्रेमपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए.
6/6
हालांकि मां सरस्वती के एक हाथ में माला है, जो हमें यह संदेश देती है कि व्यक्ति को हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए. एक हाथ में पुस्तक है. इससे हमें यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है.
Published at : 21 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Embed widget