मान्यता है कि मां सरस्वती के प्रमुख रूप में एक शारदा का है. देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और पुस्तक ज्ञान का भंडार है. यह ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं, और यह नाम उनके ज्ञान देने वाली रूप को दर्शाता है. यह रूप हमें निरंतर ज्ञान अर्जित करने की सीख देता है.