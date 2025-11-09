हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gem Astrology: कौन सा रत्न को किस दिन धारण करना होता है शुभ? जानिए सही दिन और उसका महत्व

Gem Astrology: कौन सा रत्न को किस दिन धारण करना होता है शुभ? जानिए सही दिन और उसका महत्व

Gemstones: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की दिशा और जातक की समस्याओं के हिसाब से रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है. तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि कौन सा रत्न किस दिन पहनना होगा शुभ. आइए जानें.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 09 Nov 2025 08:30 PM (IST)
कौन सा रत्न किस दिन धारण करना शुभ

रत्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की दशा और जातक की समस्याओं को देखते हुए रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है. इसके अनुसार, सही विधि से धारण किए गए रत्न जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं और शुभ परिणाम दे सकते हैं. तो ऐसे में आइए जानें किस दिन कौन सा रत्न पहनना होगा शुभ.
माणिक्य, जिसे रविवार रत्न भी कहते हैं, यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है और समाज में मान-सम्मान दिलाता है. करियर और कारोबार में तरक्की मिलती है, खासकर राजनीति और सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह रत्न बेहद शुभ माना जाता है.
सोमवार के दिन मोती रत्न पहने जाते हैं. क्योंकि यह दिन चंद्रमा से संबंधित है, और ज्योतिष के अनुसार मोती भी चंद्रमा ग्रह का रत्न है. मोती पहनने से मन शांत रहता है जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है.
लाल मूंगा को मंगलवार को धारण किया जाता है क्योंकि मंगलवार का स्वामी ग्रह मंगल है, और यह रत्न मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है. इस दिन मूंगा पहनने से मंगल की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति में साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है.
पन्ना रत्न को बुधवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि यह बुध ग्रह का रत्न है, और बुधवार को बुध ग्रह का दिन माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन पन्ना धारण करने से बुध ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा सबसे जल्दी और अधिक प्रभावी ढंग से मिलती है.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, गुरुवार बृहस्पति का दिन है और पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है, इसलिए यह दिन इस रत्न को धारण करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है. यह कुंडली में कमजोर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भी धारण किया जाता है.
ज्योतिष के अनुसार, शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख-शांति का प्रतिनिधित्व करता है, और हीरा इसी ग्रह से संबंधित है. इसलिए, शुक्रवार को हीरा पहनने से खुशहाली आती है और मानसिक तनाव कम होता है.
नीलम को शनिवार के दिन पहना जाता है. शनिवार के दिन नीलम पहनने से व्यक्ति को शनि ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे एकाग्रता, अनुशासन और चुनौतियों का सामना करने की बेहतर क्षमता में सुधार लाती है.
Published at : 09 Nov 2025 08:30 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

