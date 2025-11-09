Gem Astrology: कौन सा रत्न को किस दिन धारण करना होता है शुभ? जानिए सही दिन और उसका महत्व

रत्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की दशा और जातक की समस्याओं को देखते हुए रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है. इसके अनुसार, सही विधि से धारण किए गए रत्न जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं और शुभ परिणाम दे सकते हैं. तो ऐसे में आइए जानें किस दिन कौन सा रत्न पहनना होगा शुभ.