Garud Puran: पत्नियों की ये 3 आदतें पति के लिए हैं नुकसानदायक! वैवाहिक पर पड़ता है बुरा असर

हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की महत्वता काफी अहम मानी जाती है. इस ग्रंथ में जन्म-मृत्यु और कर्म-धर्म से जुड़ी बातों का जिक्र किया गया है. गरुड़ पुराण के अनुसार, पत्नी की कुछ आदतें पति के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. ये आदतें पति-पत्नी के रिश्तों में दूरियों का कारण भी बन सकती है.