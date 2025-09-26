शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही लोगों के दिमाग में माता रानी की भक्ति करने के साथ गरबा करने का भी ख्याल आता है. गरबा एक ऐसा पवित्र नृत्य (Dance) जो भगवती देवी के सम्मान में किया जाता है. इस दौरान सभी भक्त एक अखंड ज्योति के चारों और घूमते हैं और उत्सव मानते हैं. आइए जानते हैं आखिर गरबा की उत्पत्ति हुई कैसे?