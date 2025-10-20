Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये तीन रहस्यमयी साधनाएं, मिलेगी मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा

दिवाली की तीन रहस्यमयी साधनाओं में से पहली साधना है, महालक्ष्मी साधना, जिसे दिवाली की अमावस्या रात के दिन किया जाता है. दरअसल अमावस्या की रात को ब्रह्मांडीय उर्जाएं दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिससे धन और दैवीय शक्तियों को आकर्षित करना काफी आसान हो जाता है. इस साधना में 108 दीपक जलाकर लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है. अमावस्या पर चंद्रमा की रोशनी कम होने के कारण मन शांत और इच्छा शक्ति प्रबल होती है.