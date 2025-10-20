हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: दिवाली की रात करें ये तीन रहस्यमयी साधनाएं, मिलेगी मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा

Diwali 2025: आज दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी. लेकिन दिवाली की अमावस्या रात को तीन प्रमुख साधना के जरिए मां लक्ष्मी, कुबेर और मां काली की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Oct 2025 11:41 AM (IST)
दिवाली 2025 अमावस्या साधना

दिवाली की रात की जाने वाली तीसरी साधना का नाम है, कुबेर साधना है. कुबेर केवल धन के ही देवता नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रबंधक देवता भी हैं. कुबेर साधना करते समय ऊं यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय नम: मंत्र का जाप करना चाहिए. कुबेर साधना करने से जीवन में धन-धान्य का आगमन धीरे-धीरे होने लगता है. इसके अलावा कभी भी पैसों की कमी नहीं होती हैं.
दिवाली की तीन रहस्यमयी साधनाओं में से पहली साधना है, महालक्ष्मी साधना, जिसे दिवाली की अमावस्या रात के दिन किया जाता है. दरअसल अमावस्या की रात को ब्रह्मांडीय उर्जाएं दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिससे धन और दैवीय शक्तियों को आकर्षित करना काफी आसान हो जाता है. इस साधना में 108 दीपक जलाकर लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है. अमावस्या पर चंद्रमा की रोशनी कम होने के कारण मन शांत और इच्छा शक्ति प्रबल होती है.
दिवाली की दूसरी साधना का नाम काली साधना है, जो अंधकार से नहीं अपितु अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने में सहायक होती है. जब हम ऊं क्रीं कालिकायै नम: मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन के अंधेरे को पहचानते हैं और उसपर काबू पाते हैं.
दिवाली के दिन यह तीनों साधना गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए. बिना गुरु के इन साधनाओं को करने से इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकता है. इसके अलावा दिवाली के दिन सच्चे मन से पूजा-पाठ करें और जरूरतमंदों को कपड़े और मिठाइयों का दान करें. इन सरल उपायों से भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
Published at : 20 Oct 2025 11:41 AM (IST)
Goddess Laxmi Diwali 2025 Lord Kubera

Embed widget