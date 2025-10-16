गोवा में दिवाली का त्योहार श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर का वध किए जाने के रूप में मनाया जाता है. दीवाली से एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी के दिन रावण दहन की तर्ज पर ही नरकासुर का पुतला जलाया जाता है. दिवाली के मौके पर गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लोग नारियल के तेल को शरीर पर मलते हैं. इसके पीछे की मान्यता बताती है कि ऐसा करने से पापों की मुक्ति होती है.