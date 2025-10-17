धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की पूजा की जाती है. इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी पूरे वर्ष घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि लाती है. ऐसे में अगर आप सोना, चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ चीजें जैसे–कछुआ, झाड़ू, बर्तन, धनिया, नमक या गोमती चक्र घर में लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है.