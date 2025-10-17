हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलDhanteras 2025: धनतेरस पर आप सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो करें इनकी खरीदारी, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

Dhanteras 2025: धनतेरस पर आप सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो करें इनकी खरीदारी, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

Dhanteras 2025: धनतेरस पर अगर सोना-चांदी खरीदना संभव न हो, तो परेशान ना हो ऐसे में आप पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन, झाड़ू, या गोमती चक्र खरीद सकते हैं. ये शुभ माने जाते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 17 Oct 2025 10:43 AM (IST)
धनतेरस पर खरीदें ये, लक्ष्मी प्रसन्न होंगी

हिंदू धर्म में धनतेरस को सबसे खास पर्व माना जाता है, जिसको धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन पड़ रही है. वहीं 19 अक्टूबर रविवार को भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण आप दो दिन यानी 18 और 19 अक्टूबर को खरीदारी कर सकते हैं.
धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की पूजा की जाती है. इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी पूरे वर्ष घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि लाती है. ऐसे में अगर आप सोना, चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ चीजें जैसे–कछुआ, झाड़ू, बर्तन, धनिया, नमक या गोमती चक्र घर में लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है.
धनतेरस के दिन कछुआ खरीदना बेहद शुभ होता है. मान्यता है कि अगर चांदी का कछुआ हो तो वो और भी शुभ होता है, इससे वस्तु दोष दूर होता है. कछुआ को दीर्घायु और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.
शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इससे घर में सुख समृद्धि का वास और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.
इस दिन पीतल, तांबा या स्टील के बर्तन विशेष रूप से खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. इससे न सिर्फ आर्थिक स्थिति में बल्कि सौभाग्य में भी वृद्धि होती है. कहा जाता है कि इन धातु के बर्तन घर में लाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है.
मान्यता है कि धनिया और नमक धन में वृद्धि का प्रतीक है. ऐसे में अगर आप घर में धनिया खरीदकर लें आते हैं तो साथ में धन और समृद्धि भी आएगी, साथ ही जीवन में खुशहाली भी आती है. वहीं धनतेरस पर नमक खरीदने से वस्तु दोष की समस्या से मुक्ति मिलती है. इसे खरीद कर घर लाने से सभी प्रकार के वस्तु विकार दूर होते हैं.
इस दिन गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस दिन 11 गोमती चक्र घर ले कर आए और उसे तिजोरी में रख दें तो घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी. साथ ही इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.
Published at : 17 Oct 2025 10:43 AM (IST)
