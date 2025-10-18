Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें यम दीपदान, जानें शुभ मुहूर्त, दीपों की संख्या और शक्तिशाली मंत्र

धनतेरस 2025 का शुभ पर्व: धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है. इस वर्ष यह शुभ दिन 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को पड़ रहा है. इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कर्म जीवन में समृद्धि लाते हैं.