Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें यम दीपदान, जानें शुभ मुहूर्त, दीपों की संख्या और शक्तिशाली मंत्र
धनतेरस 2025 पर यम दीपदान का विशेष महत्व है। जानिए कब और कितने दीप जलाने चाहिए, सही दिशा, शुभ मुहूर्त और यमराज को प्रसन्न करने वाला मंत्र जिससे अकाल मृत्यु के भय से मिलती है मुक्ति।
धनतेरस 2025 पर यम दीपदान का विशेष महत्व है
Published at : 18 Oct 2025 05:41 PM (IST)
धर्म
Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें यम दीपदान, जानें शुभ मुहूर्त, दीपों की संख्या और शक्तिशाली मंत्र
धर्म
